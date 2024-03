Yves Wattel, Delinea : La cybersécurité peut être un formidable catalyseur pour les entreprises

mars 2024 par Marc Jacob

A l’occasion de l’édition 2024 du Forum InCyber, Delinea présentera Privilege Control for Servers qui fonctionne sur la plateforme Delinea. Sans compter d’autres innovations telles que l’authentification multi-facteurs sur les informations d’identification Pour ainsi que les plus de 400 intégrations disponibles sur le Marketplace Delinea. En outre Delinea utilise de l’IA dans ces solutions pour améliorer le travail des équipe sécurité. Yves Wattel, Vice-President Southern Europe chez Delinea considère que la cybersécurité peut être un formidable catalyseur pour les entreprises.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Yves Wattel : Nous irons présenter les dernières nouveautés concernant notre offre cloud en mettant l’accent sur la sécurité des terminaux. Au cours des 12 derniers mois, nous avons continué à enrichir et à innover la plateforme Delinea, qui sera à nouveau l’élément clé de notre présence. Suite aux récentes acquisitions de l’entreprise, nous illustrerons également les avantages qui découlent de l’intégration de ces technologies dans la plateforme.

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Yves Wattel : Nous avons récemment annoncé la disponibilité de Privilege Control for Servers sur la plateforme Delinea, qui élève de manière centralisée les privilèges sur les identités Active Directory en fonction des besoins pour limiter les accès permanents, en appliquant les meilleures pratiques de moindre privilège de manière cohérente pour toutes les identités afin de lutter contre le vol d’informations d’identification et de restreindre les mouvements latéraux. Nous présenterons également d’autres innovations telles que l’authentification multi-facteurs sur les informations d’identification qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour les comptes sensibles ainsi que les plus de 400 intégrations disponibles sur le Marketplace Delinea.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Yves Wattel : L’IA a pris une place importante dans l’organisation des entreprises, et savoir l’utiliser et apprendre à la faire fonctionner est extrêmement important pour se protéger et protéger l’entreprise de cette menace.

Les cybercriminels utiliseront de plus en plus l’intelligence artificielle (IA) pour automatiser et améliorer leurs attaques. En réponse, les défenses de cybersécurité s’appuieront davantage sur l’IA et le machine learning pour la détection des menaces et la réponse automatisée aux incidents, créant ainsi une bataille continue d’algorithmes.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Yves Wattel : Les équipes de sécurité sont plus efficaces si elles disposent d’un PAM dynamique qui identifie les abus de privilèges, fait remonter rapidement les alertes les plus susceptibles de conduire à une violation et recommande des politiques d’accès à privilèges basées sur les comportements observés et les profils de risque.

Delinea continue de mettre l’accent sur la simplicité d’utilisation et la rapidité du retour sur investissement, avec des avancées qui s’appuient sur l’intelligence artificielle pour identifier plus rapidement les abus d’accès à privilèges et y remédier plus efficacement.

Les clients de la plateforme Delinea qui bénéficient de l’IAA (Intelligence Automated Auditing) sont capables d’utiliser une combinaison qui associe reconnaissance de l’activité de l’utilisateur et apprentissage de l’IA. Celle-ci permet de surveiller les enregistrements de sessions à privilèges et détecter les activités potentiellement dangereuses comme l’ajout d’un nouvel administrateur. L’utilisation de l’intelligence artificielle aide les administrateurs qualifiés à identifier rapidement les comportements potentiellement malveillants tout en limitant la nécessité d’examiner manuellement des heures d’enregistrement de sessions après un incident de sécurité.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Yves Wattel : Notre rapport annuel « State of Ransomware » révèle que les cybercriminels ont changé de tactiques, délaissant les attaques par courrier électronique (passant de 52 % à 37 %) au profit d’attaques ciblant le cloud (44 %) et les applications compromises (39 %). En optant pour des méthodes plus furtives, ils parviennent à rester inaperçus plus longtemps, assurant un accès continu aux systèmes et données pour intensifier leurs attaques à leur guise. Cette évolution des stratégies en matière de ransomware souligne la nécessité d’une sécurité multicouche, capable de réduire les risques d’accès non autorisé, même en cas de compromission des identifiants, et met en évidence l’importance cruciale de la gestion des accès à privilèges dans la défense contre les cybermenaces.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Yves Wattel : Continuez à améliorer vos compétences pas seulement en matière de sécurité, mais aussi de gestion et de communication. La cybersécurité peut être un formidable catalyseur pour les entreprises et doit être envisagée comme importante non seulement du point de vue de la conformité et de la protection des entreprises, mais également du point de vue de la valeur ajoutée à un niveau plus stratégique.

Contact Commercial : Yves Wattel : Yves.Wattel@delinea.com