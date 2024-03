Frédéric Le Landais, Synetis : Les RSSI doivent adopter une approche holistique de la cybersécurité pour une défense robuste et résiliente

mars 2024 par Marc Jacob

Pour sa nouvelle participation au Forum InCyber, Synetis mettra en avant sa récente entrée en phase de qualification PRIS . Cette entrée en qualification, examinée par l’ANSSI. En parallèle, Synetis mettra l’accent sur l’expansion et le renforcement de ses offres de services managés. Frédéric Le Landais, Directeur des Opérations de SYNETIS conseille aux RSSI d’adopter une approche holistique qui intègre technologie, formation et facteur humain, pour une défense robuste et résiliente.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité phare lors du Forum InCyber 2024 ?

Frédéric Le Landais : Lors du Forum InCyber 2024, Synetis sera fier de mettre en avant sa récente entrée en phase de qualification PRIS. Cette entrée en qualification, examinée par l’ANSSI, est une étape cruciale pour Synetis. Elle reconnaît notre capacité à fournir des services fiables et de qualité en matière de réponse à incidents.

En parallèle, nous mettrons l’accent sur l’expansion et le renforcement de nos offres de services managés. Cela inclut nos solutions dans la Sécurité Opérationnelle et l’Identité Numérique - avec un focus particulier sur les offres MSSP sur-mesure que nous proposons autour de solutions de pointe, telles que Gatewatcher, Sekoia.io, SentinelOne et Varonis. Notre Security Operations Center, dont une partie s’installera à Montréal, et notre Centre de Service Identité Numérique, supportant des plateformes telles qu’Okta, Ping, SailPoint, et Saviynt, seront également mis en avant.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des services que vous allez présenter à cette occasion ?

Frédéric Le Landais : Synetis, à travers ses nombreuses offres en cybersécurité, propose une expertise continue et adaptée pour répondre aux défis de sécurité numérique, selon les besoins et les enjeux de nos clients. Cette expertise s’étend du cadrage initial et des missions de conseil, au déploiement des solutions, jusqu’à la gestion quotidienne des événements de sécurité et les interventions en cas d’incidents de sécurité.

Nous assurons la disponibilité et l’opérabilité de l’ensemble des solutions de cybersécurité avec un niveau d’expertise élevé, disponible en continu - toute l’année. Cela permet à nos clients de se reposer sur un service fiable et réactif, quel que soit leur emplacement géographique.

Les services managés, que nous proposons pour le SOC ou la protection de l’Active Directory par exemple, offrent une solution aux défis actuels, associés à la recherche et à la formation d’experts en cybersécurité. Tout ceci permet, ainsi, à nos clients de se concentrer pleinement sur leurs activités principales.

Synetis adopte une approche proactive pour anticiper, détecter et contrer les menaces, afin de garantir la sécurité, l’intégrité et la disponibilité des ressources numériques des entreprises et organisations.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thématique l’Intelligence Artificielle, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issues ?

Frédéric Le Landais : L’IA est un enjeu majeur, et fait tourner toutes les têtes depuis bientôt deux ans. L’IA va révolutionner, et révolutionne déjà, tous les domaines et secteurs, et effectivement la cybersécurité n’y échappe pas. Selon moi, il y a quatre principales cybermenaces liées à l’IA. La première reste l’utilisation de cette dernière par des acteurs malveillants, pour créer des algorithmes sophistiqués qui impliquent des attaques plus efficaces, et plus difficiles à détecter. Deuxièmement, l’IA permet aux hackers d’élaborer des attaques plus sophistiquées et ciblées. Je pense notamment à l’utilisation de Chat GPT pour développer des mails ou des messages de phishing très personnalisés. De plus, il y a un risque important d’exploitation des données d’entraînement par les hackers. Les IA ont été entraînées sur des bases de données gigantesques, qui, si elles sont découvertes et exploitées, peuvent représenter un sérieux défi de confidentialité. Enfin, la menace - mineure pour le moment, ce sont les deepfakes et l’augmentation des techniques de contournement de l’authentification.

L’utilisation de l’Intelligence Artificielle au sein des entreprises est également un risque à prendre en compte lorsque l’on pense à la propriété et à la sécurisation des données de son organisation. En effet, les informations partagées avec les différents outils IA sont difficiles à tracer, et donc à protéger. Les accès faits par les utilisateurs peuvent parfois être assimilés à du « Shadow IT ». La mise en place d’une gouvernance et l’utilisation d’une instance dédiée peuvent être une première manière de réduire ce risque.

Global Security Mag : Avez-vous vu une évolution / amélioration par l’IA ou le Machine Learning des solutions de vos partenaires ?

Frédéric Le Landais : Le Machine Learning et l’IA sont déjà présents dans les solutions de nos partenaires depuis plusieurs années, avec l’essor des solutions SaaS notamment.

La migration des services « on-premise » vers des services SaaS a été accompagnée de nouvelles fonctionnalités exploitant les volumes de données et les capacités techniques des infrastructures Cloud, en termes de calcul et de prédiction.

Aujourd’hui, les attentes vont être autour de la simplification de l’interface Homme / Machine et la présentation de l’information utile, pour éviter de noyer l’utilisateur sous des données non pertinentes pour sa prise de décision.

Global Security Mag : Selon vous, comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer les menaces de demain ?

Frédéric Le Landais : La technologie étant toujours plus complexe et exploitant toujours plus d’informations, il est important de permettre à l’utilisateur de prendre la bonne décision de manière simple et efficace. Il s’agit donc de limiter le « bruit parasite » (donnée ou événement non pertinent, faux positif, interface complexe…) pour offrir un usage efficient des services.

Avec les évolutions technologiques à venir, on simplifiera l’usage et l’appréhension des solutions par les utilisateurs finaux en tenant compte de leurs habitudes ou du contexte.

Mais la technologie ne fait pas tout, dans le domaine de la cybersécurité, car l’utilisateur reste la plupart du temps le maillon faible. Il faudra donc poursuivre les activités d’éveil et de sensibilisation à la sécurité informatique, favoriser l’adoption des bons comportements de chacun… Avec peut-être de nouvelles réponses technologiques face à ces enjeux.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Frédéric Le Landais : Aux RSSI je dirai : restez vigilants, et proactifs. L’évolution rapide des cybermenaces, particulièrement avec l’émergence de l’IA, nécessite une mise à jour constante des connaissances et des stratégies de défense. Investissez dans des solutions de cybersécurité avancées, mais aussi dans la formation et la sensibilisation de vos équipes. La sécurité informatique n’est pas seulement une question de technologie, elle est aussi une question de culture d’entreprise. Adoptez une approche holistique qui intègre technologie, formation et facteur humain, pour une défense robuste et résiliente.

