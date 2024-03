Jean Geelhand de Merxem, Avant de Cliquer : La prévention doit rester au cœur des stratégies de cybersécurité des organisations

mars 2024 par Marc Jacob

Pour sa nouvelle participation au Forum InCyber 2024, d’Avant de Cliquer sera accompagné par deux entreprises partenaires Alinto et Secuserve expertes en protection de messagerie. Avant de Cliquer présentera son programme de sensibilisation et de montée en compétence des utilisateurs pour apprendre à se protéger de tout type d’attaques par phishing. Pour Jean Geelhand de Merxem, Business Developer d’Avant de Cliquer , la prévention doit rester au cœur des stratégies de cybersécurité des organisations afin de diminuer le risque de cyberattaque le plus possible.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Jean Geelhand de Merxem : En 2024, Avant de Cliquer continue son importante croissance aux côtés de distributeurs et de partenaires avec une forte volonté de créer des synergies d’expertises.

De ce fait, pour cet évènement du Forum InCyber 2024, nous sommes honorés d’être accompagnés par deux entreprises partenaires qui sont Alinto et Secuserve expertes en protection de messagerie.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Jean Geelhand de Merxem : Notre cœur de métier est la sensibilisation des utilisateurs face aux cybermenaces. Pour cela nous avons conçu un programme de sensibilisation et de montée en compétence des utilisateurs pour apprendre à se protéger de tout type d’attaques par phishing.

Nous proposons une solution automatisée et souveraine, de tests de phishing pédagogiques dotée de fonctionnalités associées pour aider à la remontée d’information. Elle propose également des modules de formation et d’un accompagnement très poussé pour les équipes de sécurité afin de faire de se programme un total succès.

Notre solution a pour philosophie de proposer le programme le plus complet possible faisant fonctionner en synergie théorie, pratique et accompagnement.

Depuis 2017, notre solution a été éprouvée sur plus de 900 000 utilisateurs et est reconnue comme la solution leader en France sur le sujet.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Jean Geelhand de Merxem : Notre spécialité étant la lutte contre le phishing, nous constatons une évolution dans la façon qu’ont les attaquants de concevoir et de lancer leurs campagnes. Pour l’heure, l’IA ne remplace pas les attaquants mais les aide grandement dans la rapidité pour mener des attaques par phishing, les rendre plus crédible que jamais, et d’avoir un ciblage très précis.

Par ailleurs, l’IA peut également aider les attaquants dans la conception de leurs logiciels malveillants et de leurs ransomwares qui sont véhiculés par ces mêmes attaques par phishing.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Jean Geelhand de Merxem : Effectivement, d’ailleurs, dans le cadre de la montée en compétence des utilisateurs pour faire face à cette menace, l’IA est un outil très intéressant pour personnaliser les parcours de manière importante.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

Jean Geelhand de Merxem : De manière générale, au même titre que l’IA peut servir aux attaquants, elle peut bien évidemment être un outil pour les solutions de cyberdéfense afin d’optimiser la détection des menaces non connues, surveillance automatisée du Dark Net, et, dans notre domaine, renforcer la sensibilisation des utilisateurs.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Jean Geelhand de Merxem : Au-delà des solutions de protection très efficaces que vous pouvez mettre quotidiennement en place, la prévention doit rester également au cœur des stratégies de cybersécurité de vos organisations afin de diminuer le risque de cyberattaque le plus possible.

A ces fins, notre solution a été éprouvée et a su démonter sa proactivité sur le sujet et nous serions ravis d’échanger avec vous sur vos projets en matière de sensibilisation.

