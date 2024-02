Philippe Loudenot, FORECOMM – BLUEFILES : Les RSSI ne doivent pas succomber aux phénomènes de mode en occultant la protection des contenus

février 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Philippe Loudenot : La raison qui m’a fait rejoindre l’équipe BlueFiles est que cette solution s’adresse aux utilisateurs afin de participer à la cybersécurité de leur structure. Mais pour cela il faut que la solution soit simple et ne remette pas en cause leurs habitudes de travail et les embarquer à contribuer activement à la protection des informations. En leur donnant des moyens sécurisés, simples et de confiance permet notamment d’éviter le shadowIT. L’actualité réside sur le point que la sécurisation des échanges de données est toujours d’actualité La protection des contenus est parfois délaissée au profit de la protection des contenants. Les deux sont indispensables.

Le fait également de proposer une solution non soumise à des lois extraterritoriales, permet de mettre en œuvre et de garantir une indépendance stratégique.

Cliquez ici pour en savoir plus sur cette solution.

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Philippe Loudenot : Les points forts résident en la confiance : Une solution de chiffrement de bout en bout permettant d’envoyer des fichiers volumineux (4Go) a tout type de destinataires, possesseurs ou non de la solution. Avec BlueFiles les utilisateurs disposent également d’une boîte de dépôt permettant de recevoir des données sensibles. Cela est particulièrement apprécié si l’on utilise en plus la notion de formulaires proposée : permettre ainsi de proposer à leurs interlocuteurs de répondre directement via un formulaire sécurisé. La traçabilité des actions réalisées est assurée et il est possible également pour les émetteurs d’ajouter une protection supplémentaire en apposant un filigrane dynamique sur les pièces jointes.

Sécurité, simplicité, souveraineté et sobriété sont les 4 valeurs « totem » de BlueFiles et permet de rappeler un des « mantras » de GSMAG « convaincre sans contraindre ».

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Philippe Loudenot : Malheureusement beaucoup de données sensibles sont soumises aux outils d’IA pouvant fragiliser une entreprise. La difficulté est bien d’embarquer les utilisateurs à la vigilance concernant les données de leur entreprise (et les leurs par la même occasion). Pour paraphraser Bill Gates : « Les gagnants seront ceux qui restructurent la manière dont l’information circule dans leur entreprise ».

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Philippe Loudenot : Cela n’est pas prévu, la solution BlueFiles a la force de reposer sur l’intelligence naturelle des utilisateurs ;0)

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

Philippe Loudenot : Un maître mot : SIMPLICITE. C’est le ticket gagnant pour faire adhérer les utilisateurs à la sécurité. Si l’on explique aux collaborateurs les problèmes, puis qu’on leur montre les solutions : ils seront incités à agir. Mais il faut impérativement que ce qui est proposé réponde à leurs exigences, à celle de l’entreprise et la simplicité. Ensuite il est nécessaire d’envisager la limitation des dépendances en termes technologiques ou d’immunité aux lois extraterritoriales et ne pas oublier que l’économie des données est aussi importante que le secteur de l’agriculture ou que l’énergie. Aujourd’hui, l’accès aux données et la manipulation des données donnent un pouvoir stratégique.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Philippe Loudenot : Je leur conseillerais de ne pas succomber aux phénomènes de mode la protection des contenants en occultant la protection des contenus. Pour cela donner, pour les outils qui seront directement aux mains des utilisateurs des solutions simples répondant à leurs besoins. Encore une fois, dès lors que la solution doit s’adresser aux utilisateurs, elle doit faciliter son appropriation sinon elle va susciter inutilisation, contournement, dépenses inutiles et mise en danger de l’entreprise.

– Pour en savoir plus : https://bluefiles.com/fr/

