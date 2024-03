Xavier Lefaucheux, TrustBuilder : Nous recommandons aux RSSI de favoriser l’utilisation de solutions de cybersécurité souveraines

mars 2024 par Marc Jacob

Lors du Forum InCyber, TrustBuilder présentera ses offres MFA étendues , avec notamment sa capacité à proposer des politiques de "personas". Grâce à son système de contrôle d’accès basé sur des politiques (PBAC), ses clients peuvent gérer leurs politiques de manière centralisée et les ajuster dynamiquement. Xavier Lefaucheux, Chief Revenue Officer de TrustBuilder recommande aux RSSI de favoriser l’utilisation de solutions de cybersécurité souveraines développées en Europe et spécifiquement adaptées à ce marché en constante évolution..

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Xavier Lefaucheux : Chez TrustBuilder, nous sommes impatients de présenter nos dernières avancées en matière de cybersécurité lors du Forum International de la Cybersécurité 2024.

Nous avons consolidé notre position en tant que partenaire de confiance, allant au-delà du rôle traditionnel d’un éditeur de logiciels. Nos solutions robustes et sécurisées garantissent la protection du parcours numérique de vos employés, partenaires et clients.

En tant qu’acteur européen, nous nous engageons à respecter les normes réglementaires Cyber tout en étant connectés à l’ensemble des fournisseurs d’identité européens dont la particularité est de proposer des solutions souveraines.

Récemment, nous avons obtenu le renouvellement de notre certification ANSSI, démontrant ainsi notre engagement envers la sécurité de haut niveau. Notre approche Zero Trust, axée sur l’identité numérique, reflète notre engagement envers l’innovation et la protection des ressources de l’entreprise.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Xavier Lefaucheux : Lors du Forum InCyber, nous présenterons nos offres MFA étendues, qui allient sécurité et expérience utilisateur. Notre approche technique repose sur un moteur flexible et des politiques de sécurité permettant l’intégration transparente de plusieurs technologies d’authentification et de fédération de tiers pour collaborer et s’interconnecter en toute transparence.

Nous reviendrons sur ce qui fait le succès de TrustBuilder, notamment notre capacité à proposer des politiques de "personas" dans notre offre CIAM (Customer Identity and Access Management). Grâce à notre système de contrôle d’accès basé sur des politiques (PBAC), nos clients peuvent gérer leurs politiques de manière centralisée et les ajuster dynamiquement. Cette approche simplifie l’expérience utilisateur tout en réduisant la complexité opérationnelle. En adoptant les "personas" , nos clients peuvent regrouper plusieurs profils sous une seule identité, ce qui minimise la charge administrative pour les gestionnaires et offre une flexibilité accrue aux utilisateurs, leur permettant de passer facilement d’un rôle à un autre, comme de passer d’une fonction de manager à celle d’un utilisateur.

En résumé, nos solutions CIAM sur mesure, "haute couture", offrent des opérations sécurisées et efficaces, permettant à nos clients de personnaliser leur défense en matière de cybersécurité.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Xavier Lefaucheux : L’avancée de l’intelligence artificielle évoque l’ouverture d’une boîte de Pandore, pleine de nouvelles opportunités mais surtout de défis en matière de cybersécurité.

Les risques associés à ces avancées sont diversifiés, englobant les attaques adverses, la manipulation de données, ainsi que l’utilisation de contenus générés par l’IA à des fins malveillantes telles que le phishing et l’ingénierie sociale.

Chez TrustBuilder, nous prenons ces défis très au sérieux. C’est pourquoi nous avons mis au point des technologies innovantes, comme nos clés asynchrones dynamiques et aléatoires, pour contrer ces menaces et garantir un niveau élevé de sécurité. Nous surveillons attentivement ces menaces et nous nous engageons à constamment améliorer nos solutions pour atténuer les risques.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Xavier Lefaucheux : L’intégration de technologies d’IA est une voie que nous explorons activement pour renforcer notre capacité à détecter et contrer les cybermenaces.

Parmi nos réflexions, nous examinons comment l’IA peut faciliter le travail des administrateurs et intégrateurs, par exemple via l’automatisation de la mise en place des politiques d’accès basés sur des prompts. De plus, nous explorons les possibilités offertes par l’approche du Continuous Adaptive Trust, qui intègre des techniques d’analyse de données par l’IA pour détecter les comportements inhabituels et ainsi mettre en œuvre des politiques d’accès adaptées aux différents contextes d’utilisation.

Nous croyons fermement que l’IA peut jouer un rôle crucial dans l’amélioration de notre posture de sécurité et nous nous engageons à explorer ces possibilités pour offrir à nos clients une protection toujours plus efficace et surtout, une tranquillité d’esprit.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Xavier Lefaucheux : Pour contrer les menaces associées à l’évolution de l’IA, les technologies doivent se concentrer sur la surveillance continue, l’analyse en temps réel et les mesures de sécurité adaptatives.

TrustBuilder s’engage à opérer un contrôle d’accès à granularité fine qui utilise des méthodes plus nuancées et variables pour autoriser l’accès. Il est également crucial d’intégrer des solutions offrant un niveau de sécurité adapté aux menaces élevées.

Par ailleurs, les technologies futures ont intérêt à accorder une priorité particulière aux conceptions centrées sur l’utilisateur, en proposant des mécanismes d’authentification solides et une intégration transparente avec les infrastructures informatiques existantes. En mettant l’accent sur ces aspects, nous pourrons mieux répondre aux défis croissants de la cybersécurité tout en garantissant une expérience utilisateur optimale et une protection efficace contre les menaces émergentes.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Xavier Lefaucheux : Nous recommandons au RSSI de favoriser l’utilisation de solutions de cybersécurité souveraines, développées en Europe et spécifiquement adaptées à ce marché en constante évolution.

En ce qui concerne les bonnes pratiques d’hygiène de sécurité, nous insistons sur deux points cruciaux :

1. Tout d’abord, assurez-vous de protéger vos accès, qu’ils soient internes ou externes, comme un élément critique de la continuité de votre activité. La sécurisation de ces accès est essentielle pour garantir la protection de vos données sensibles et maintenir la confiance de vos clients et partenaires.

2. Ensuite, optez pour des solutions entièrement personnalisables. Cette approche vous permettra d’améliorer votre efficacité opérationnelle tout en offrant la flexibilité et l’évolutivité nécessaires pour faire face à vos défis. Chez TrustBuilder, nous sommes fiers de proposer des solutions CIAM sur mesure, taillées spécifiquement pour répondre à vos besoins uniques.

Pour découvrir de plus près les avantages de TrustBuilder, je vous invite à visiter notre site internet www.trustbuilder.com ou à nous contacter via l’adresse sales+fic@trustbuilder.com.