Sébastien Weber, Mimecast : Il ne faut pas concentrer toutes les ressources de sécurité dans un seul domaine

mars 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Sébastien Weber : Lors du Forum InCyber 2024, Mimecast présentera sa nouvelle équipe française et ses activités suite à son arrivée dans l’Hexagone en septembre 2023. En effet, la France est un marché prioritaire dans le cadre de la stratégie d’expansion de Mimecast. La société propose déjà ses services de sécurité des emails et des outils de collaboration à environ 50 clients dans le pays mais aussi à 1 100 organisations dans l’Union européenne et 42 000 dans le monde depuis sa création en Angleterre en 2003. Ce développement sur le sol français se caractérise par le lancement de nouveaux services, le recrutement de partenaires revendeurs (une dizaine à l’heure actuelle) et la constitution d’une équipe complète qualifiée couvrant les fonctions commerciales, techniques, services, channel, etc.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Sébastien Weber : Nous allons présenter notre offre de sécurité des emails qui couvre l’intégralité de la première surface d’attaque que sont l’humain et les outils de collaboration. En effet, dans 91 % des cas, les attaques réussies commencent par un e-mail ciblant directement un individu. Le ransomware, les fuites de données et autres défis de cybersécurité ne sont souvent que les corolaires de ces attaques visant principalement le vol de données personnelles ou d’identifiants. Il est ainsi crucial de comprendre que les emails sont la première ligne de défense à renforcer. Ceci implique une analyse continue des courriels et une accélération de la formation à la sensibilisation pour les collaborateurs. Nos solutions permettent d’analyser 1,3 milliard d’emails par jour et de protéger 17 millions d’utilisateurs finaux.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issues ?

Sébastien Weber : Les principales cyber-menaces liées à l’IA comprennent l’utilisation de techniques de génération de contenus automatisées permettant de multiplier la production d’emails ciblés, alimentés par des données provenant du web. Ces emails peuvent être conçus pour tromper les utilisateurs en utilisant des informations personnelles ou professionnelles collectées en ligne, afin de les inciter à cliquer sur des liens malveillants. De plus, l’IA peut être utilisée pour améliorer les attaques de phishing en adaptant les messages aux victimes, en faisant appel à leur côté humain grâce à l’ingénierie sociale, les dupant ainsi par le biais des outils de collaboration.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Sébastien Weber : Nous avons largement intégré l’intelligence artificielle dans nos solutions. Ceci comprend les échanges entre les IA pour renforcer la posture de sécurité et faciliter la gestion du risque humain. L’intégration de l’IA est effectuée à la fois de manière intrinsèque dans nos propres solutions et de manière extrinsèque avec nos partenaires. L’IA nous permet d’offrir à nos clients une protection avancée et proactive contre les cyber-attaques.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Sébastien Weber : Elles doivent s’adapter aux nouvelles formes d’attaque, à l’image du quishing, les attaques par QR code. D’après notre étude mondiale « Threat Intelligence Report », les attaques s’appuyant sur des liens malveillants ont augmenté de 22 % au cours du 3e trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent. Nous avons déjà réagi début février 2024 en faisant évoluer notre offre de protection pour lutter contre ce fléau. Notre dernière innovation propose une protection contre l’usage de QR codes frauduleux. Elle est conçue pour analyser les QR codes insérés dans le corps de l’e-mail. Notre protection dynamique permet d’extraire l’URL associé et de bloquer les contenus malveillants.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Sébastien Weber : La menace est en constante évolution. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier : il ne faut pas concentrer toutes les ressources de sécurité dans un seul domaine. La sécurité des applications de collaboration est au cœur du secteur de la cybersécurité et cette responsabilité ne doit pas reposer uniquement sur les fournisseurs des applications. La sécurité doit être une préoccupation partagée par tous dans une organisation.