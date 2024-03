Sébastien Sivignon, Custocy : Les RSSI doivent intégrer l’IA dans leur stratégie de cybersécurité, mais avec prudence et expertise

mars 2024 par Marc Jacob

Lors du Forum InCyber, Custocy présentera sa solution NDR souveraine qui utilise l’IA qui vient de lancer avec l’ANSSI une certification CSPN. L’approche de Custocy réside dans sa technologie scalable by design d’IA collaboratives, gouvernées par une IA de prise de décision, le METALEARNER . Sébastien Sivignon, CEO de Custocy conseille aux RSSI d’intégrer l’IA dans votre stratégie de cybersécurité, mais faites-le avec prudence et expertise.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Sébastien Sivignon : Notre actualité principale est l’achèvement d’une première étape de développement intégrant de nombreux retours clients. Après plusieurs années de recherche et développement, notre solution NDR souveraine, fondée sur la puissance de l’IA, a atteint la maturité technologique requise pour lancer la certification CSPN. Fruit d’une collaboration étroite avec l’ANSSI, ce certificat de mise sur le marché permettra de prouver un premier niveau de robustesse à nos clients. En parallèle, nous sommes en quête de partenaires revendeurs, intégrateurs et MSSP, motivés et passionnés par la tech pour accélérer la distribution de notre produit. Avec un objectif, celui de créer des partenariats sur le long terme avec des acteurs engagés possédant un réseau de distribution solide, une forte présence sur le marché et une connaissance approfondie des tendances actuelles en sécurité des systèmes d’information.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Sébastien Sivignon : Notre ambition est d’être l’alternative européenne, crédible aux leaders américains de notre marché.

Custocy se différencie par une forte expertise en IA, qui, appliquée au monde de la cybersécurité, garantit aux entreprises la détection et la résilience aux cyberattaques grâce à une surveillance renforcée de leur réseau informatique.

L’approche innovante de Custocy réside dans sa technologie scalable by design d’IA collaboratives, gouvernées par une IA de prise de décision, le METALEARNER. Cette communauté d’IA est un mix unique d’IA supervisées tournant à plusieurs échelles de temps, et d’une IA non supervisée d’analyse comportementale sur des groupes d’assets. Cela permet d’augmenter la sensibilité de détection tout en réduisant fortement les faux positifs.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Sébastien Sivignon : L’IA a le vent en poupe mais elle n’est pas toujours utilisée à bon escient. Les cybercriminels l’utilisent eux-mêmes à des fins malveillantes. Le développement des IA génératives conduit à une multiplication des attaques de plus en plus difficiles à détecter. Dans le futur, les cyberattaques seront fréquentes, industrialisées et automatisées, avec des enchaînements sur des temps très courts, un peu à l’image du trading haute fréquence.

Aujourd’hui, voici quelques cyber-menaces qui en sont issues :

• Deepfakes et manipulation de contenus : les IA génératives permettent de créer des vidéos et des images truquées de manière convaincante, amplifiant le risque de désinformation, de chantage et de manipulation.

• Cyberattaques automatisées et ciblées : les cybercriminels utilisent des algorithmes d’IA pour automatiser les attaques, telles que le phishing amélioré, les logiciels malveillants évolutifs et les attaques par déni de service distribué (DDoS).

• Empoisonnement des IA : les modèles d’IA peuvent eux-mêmes être la cible des cybercriminels qui exploitent les failles de conception ou manipulent les données d’entraînement pour induire des comportements indésirables.

Face à des attaques par IA, les entreprises doivent intégrer de l’IA dans leur stratégie de défense mais il est important que ce soit maîtrisé et que le choix de la solution soit minutieusement étudié.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Sébastien Sivignon : Nous avons pris le parti, dès la phase de conception, de bâtir notre solution NDR (Network Detection and Response) autour d’un cœur technologique fondé sur la puissance de l’IA pour détecter automatiquement et avec précision les menaces en cours sur le réseau informatique des entreprises.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Sébastien Sivignon : L’IA offre un potentiel énorme pour améliorer la détection des menaces si elle est maîtrisée et utilisée rigoureusement. Contrairement à ce que nous pourrions penser, les modèles d’IA ne s’autogèrent pas. Ils doivent s’exercer quotidiennement et être reparamétrés au besoin par l’humain pour performer. Autrement, comment serait-il possible de s’adapter aux nouvelles attaques toujours plus sophistiquées ?

Aussi, des technologies cyber intégrant de l’IA doivent adopter une approche proactive et visionnaire pour pouvoir détecter les menaces émergentes, y compris les vulnérabilités zero-day, encore inconnues des équipes de sécurité. Pour cela, une expertise interne est cruciale pour ré-entraîner, nettoyer et surveiller en permanence les données dans le but ultime que les modèles d’IA assurent un haut niveau d’efficacité et de précision de détection pour faire face aux défis croissants de la cybersécurité.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Sébastien Sivignon : Intégrer de l’IA dans leur stratégie de cybersécurité devient vital. D’après le dernier baromètre du CESIN, alors que seulement 16% des entreprises ont actuellement intégré l’IA dans leur stratégie de cybersécurité, son adoption est désormais devenue le premier enjeu pour les entreprises en matière de cybersécurité.

Face à la multiplication et à la complexification des attaques, l’IA devient indispensable pour se protéger efficacement des menaces émergentes. Les cybercriminels exploitent activement cette technologie pour perpétrer des attaques sophistiquées, ce qui rend d’autant plus crucial de ne pas la négliger.

Toutefois, il est essentiel de souligner que l’adoption de solutions basées sur l’IA doit être effectuée avec discernement. Une parfaite maîtrise interne de cette technologie est indispensable pour garantir son efficacité et sa sécurité. Sélectionner minutieusement les solutions et les partenaires qui peuvent fournir une expertise solide en IA devient donc une priorité absolue.

En résumé, notre message aux RSSI est clair : intégrez l’IA dans votre stratégie de cybersécurité, mais faites-le avec prudence et expertise.

Contact Commercial :

Sébastien SIVIGNON, CEO

06.23.02.82.30

https://www.custocy.ai