Cyril Sultan, Wiz : Wiz AI-SPM donne la visibilité aux entreprises sur les projets utilisant l’AI pour identifier et limiter les risques

mars 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Cyril Sultan : Notre actualité est simple : nous expliquerons pourquoi aujourd’hui plus de 40% des entreprises du Fortune 100 et 25% du CAC 40 font confiance à Wiz aujourd’hui pour sécuriser leur environnement Cloud, que ce soit AWS, Azure, GCP, OCI ou autre.

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Cyril Sultan : Notre solution Wiz sans agent permet aux équipes sécurité et Cloud de travailler ensemble en leur permettant d’avoir une visibilité complète de l’ensemble des risques de sécurité de façon contextualisée, permettant ainsi aux différentes équipes de se focaliser sur les risques les plus critiques.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Cyril Sultan : L’utilisation des technologies de GEN-AI est en pleine effervescence aujourd’hui. Ainsi de nombreux développeur/data scientistes sont amenés - de façon non intentionnelle - à créer du Shadow AI en utilisant des nouveaux services AI dans l’environnement de l’entreprise sans l’approbation de l’équipe sécurité.

Ce manque de visibilité rend difficile la sécurité d’un pipeline AI et la protection contre les mauvaises configurations AI ou les vulnérabilités. Cela peut amener à des risques critiques comme – par exemple – quand l’équipe de recherche Wiz a découvert l’exposition de 38TB de données par l’équipe de recherche Microsoft.

La fonctionnalité Wiz AI-SPM (Secure Posture Management) donne la visibilité aux entreprises sur les différents projets utilisant l’AI afin d’identifier et limiter les risques.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Cyril Sultan : Oui. L’IA est aujourd’hui utilisée dans nos solutions pour faciliter la recherche dans la documentation, créer des requêtes et donner de manière automatique les étapes de remédiation. Comme indiqué ci-dessus, Wiz a également développé un module permettant aux clients de mieux comprendre leur usage de l’IA et en identifier les principaux risques.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Cyril Sultan : Il est important d’avoir une visibilité complète sur l’ensemble de l’environnement et non pas une vue ‘tronquée’ qui dépendrait de l’installation d’un agent, d’un outil tiers, etc. Cette visibilité – qui doit se faire de façon transparente et de la façon la plus simple possible est la première étape.

Pour contrer les nouvelles menaces de sécurité dans l’environnement Cloud, étant donné la disponibilité rapide de nouvelles technologies (AI étant l’élément le plus visible), les équipes sécurité se doivent d’être réactives et s’adapter aux nouveaux risques pour ne pas freiner la mise en place de nouveaux projets. Seul un outil tiers avec une équipe de R&D en étroite relation avec les principaux Cloud Service Providers peut y répondre aujourd’hui.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Cyril Sultan : Vous utilisez aujourd’hui le Cloud AWS, Azure, GCP, OCI et vous manquez de visibilité sur votre environnement ? Passez nous voir au Forum InCyber et nous vous expliquerons comment notre solution sans agent déployable en 15 minutes vous permet de reprendre la main et d’adresser les problèmes de sécurité liés au Cloud en étroite collaboration avec vos équipes de développeurs.

