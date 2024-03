Jean-Pierre Barré, WALLIX : La directive NIS 2 peut rajouter une pression supplémentaire sur les RSSI, il est donc important de mettre en place une politique interne de sécurité solide

Cette année, WALLLIX lors du Forum InCyber mettra l’accent sur la directive NIS2 et en particulier sur WALLIX One , une plateforme SaaS centralisée permettant une gestion agile et simplifiée de l’ensemble des accès et identités numériques que doivent gérer les directions informatiques. Jean-Pierre Barré, VP Sales Southern Europe de WALLIX estime que la législation, notamment avec la directive NIS 2, peut rajouter une pression supplémentaire dans les activités des RSSI. Il est donc important de mettre en place une politique interne de sécurité solide, afin de bien définir en amont les différents périmètres du système et réduire les risques d’intrusions.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Jean-Pierre Barré : Notre équipe sera présente sur le salon, comme chaque année afin d’échanger sur les défis actuels en matière de cybersécurité, les nouvelles menaces toujours plus sophistiquées et les grandes orientations pour les années à venir. Nous mettrons l’accent cependant sur la directive NIS 2 et comment piloter sa mise en conformité lors de la séance plénière d’ouverture le 26 mars à 16h45 et le 27, à l’amphithéâtre Marie-Curie à partir de 15h30. Nous recevrons également le 27 mars, le prix France Cyber Label qui vise à promouvoir les solutions de cybersécurité made in France et pour lequel nous sommes très fiers, ainsi qu’un atelier avec la BNF (Bibliothèque François Mitterrand), qui sécurise son système d’information grâce à Wallix.

Nous aurons cette année un stand dédié à l’OT (Stand E1-2 (Espace @CFI)) sur lequel nous démontrerons notre double expertise dans la sécurisation également des environnements industriels.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Jean-Pierre Barré : L’évolution de notre offre vers le modèle SaaS est une démarche pratique qui permet de répondre aux enjeux des organisations et de coller au mieux à leur demande en matière d’investissement IT. Nous avons conçu WALLIX One comme une plateforme SaaS centralisée permettant une gestion agile et simplifiée de l’ensemble des accès et identités numériques que doivent gérer les directions informatiques de nos clients. Souvent la gestion des identités et des accès est considérée comme étant un investissement significatif, avec des déploiements coûteux. Nous avons voulu placer le retour sur investissement au cœur de notre modèle, et apporter le meilleur compromis entre l’innovation d’usage et son coût d’utilisation en environnement opérationnel. En effet, la gouvernance des identités et des accès (IAG) est devenue primordiale pour garantir la cybersécurité et les leaders technologiques ont la responsabilité de relever les défis qui ont un impact significatif sur la sécurité numérique et l’efficacité opérationnelle de leur organisation.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Jean-Pierre Barré : Nous sommes en ce moment à l’ère de l’IA générative qui brasse un nombre incalculable de données importantes. De plus en plus d’éditeurs de solutions de cybersécurité l’utilisent pour détecter les menaces, les vulnérabilités, attaques Zero day, etc. surtout dans les environnements très délicats des OT, où la réponse aux incidents peut s’avérer risquée. Chez Wallix, nous avons fait le choix de nous impliquer dans divers programmes de recherche sur l’IA avec des start-ups et des laboratoires dédiés. Nous travaillons en ce moment sur un projet nommé DeCOR, un consortium visant à mettre en place un moteur de recommandation basé sur l’IA pour détecter les incidents au sein d’infrastructures et y remédier.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Jean-Pierre Barré : Il y a une nécessité vitale de s’adapter rapidement à l’évolution des menaces sans compromettre pour autant l’efficacité opérationnelle de ces technologies. Flexibilité, agilité, adaptabilité sont les pivots majeurs pour contrer les menaces, et rester en alerte.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Jean-Pierre Barré : La législation, notamment avec la directive NIS 2, peut rajouter une pression supplémentaire dans les activités des RSSI. Il est donc important de mettre en place une politique interne de sécurité solide, afin de bien définir en amont les différents périmètres du système et réduire les risques d’intrusions. Chez Wallix, nous travaillons sur des méthodes de pointe pour soulager les équipes IT et OT dans leur mise en conformité ; et de façon plus générale, dans leurs tâches quotidiennes.

