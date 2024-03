Magalie Vintousky, Westcon : Les RSSI doivent comprendre les enjeux de NiS2 et prendre les mesures techniques et opérationnelles pour s’y conformer

mars 2024 par Marc Jacob

Westcon , lors du Forum InCyber, présentera les solutions de 5 de ses partenaires Westcon : Zscaler , Ivanti , Extreme Networks , Claroty , AttackIQ Q. Les solutions Westcon permettent de répondre aux nouvelles exigences de la directive NIS2. Magalie Vintousky, Product Director de Westcon recommande aux RSSI de comprendre les enjeux de NiS2 et prendre les mesures techniques et opérationnelles pour s’y conformer.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum International de la Cybersécurité 2024 ?

Magalie Vintousky : Westcon présente sa plateforme de démonstrations mono et multi fournisseurs, 3DLab –

3d Lab

Focus sur 5 fournisseurs Westcon : Zscaler, Ivanti, Extreme Networks, Claroty, AttackIQ

Les solutions Westcon permettent de répondre aux nouvelles exigences de la directive NIS2.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Magalie Vintousky : Nous présenterons les solutions de :

Zscaler : leader sur le SSE (Gartner)

Ivanti : sécurisation des utilisateurs et de leurs accès de n’importe où, leader ITSM et UEM (Gartner)

Extreme Networks : solution de networking, leader Wifi (Gartner)

Claroty : solution de sécurisation IOT / OT

AttackIQ : simulation des attaques informatiques et des violations de sécurité.

Ces 5 fournisseurs de solutions permettent de répondre à une ou plusieurs mesures NIS 2.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Magalie Vintousky : Il y en a plusieurs parmi lesquelles :

– Malware et plus spécifiquement ransomware

– Phishing, smishing

– DdoS

– Zero Day exploits

– DNS spoofing (DGA)…

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Magalie Vintousky : Globalement les vendors Westcon ont déjà ou vont intégrer l’IA dans leurs solutions (ex : Palo Alto Networks, Check Point, Ivanti, CrowdStrike, Zscaler, …)

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

Magalie Vintousky : Face aux attaques de plus en plus sophistiquées, il faut que les technologies évoluent en se basant sur l’apprentissage (IA) et la threat Intelligence de l’analyse de chaque menace connue ou inconnue pour y répondre le plus rapidement possible et ce, de façon efficace.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Magalie Vintousky : J’en ai plusieurs parmi lesquelles :

– S’appuyer sur l’expertise d’intégrateurs, MSSP, sociétés de services…

– Renforcer leur stratégie de cybersécurité

– Comprendre les enjeux de NiS2 et prendre les mesures techniques et opérationnelles pour s’y conformer

– Optimiser les investissements et les ressources, limiter la complexité de différentes solutions indépendantes, en adoptant une approche solutions intégrées et/ou de plateforme (« single pane of glass »)

- Pour en savoir plus :

Westcon 3D Lab : https://www.westconcomstor.com/fr/fr/services/3d-lab.html

Zscaler : https://www.westconcomstor.com/fr/fr/vendors/zscaler.html

Ivanti : https://www.westconcomstor.com/fr/fr/vendors/ivanti.html

Extreme Networks : https://www.westconcomstor.com/fr/fr/vendors/extreme-networks.html

Claroty : https://www.westconcomstor.com/fr/fr/vendors/claroty.html

AttackIQ : https://www.westconcomstor.com/uk/en/vendors/attackiq.html

– Contact Commercial : Magalie Vintousky, Product Director, contact.fr@westcon.com,

01 72 28 40 00