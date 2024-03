Éric Leblond, Stamus Networks : Le NDR est un outil incourtanble

mars 2024 par Marc Jacob

Lors du Forum InCyber, Stamus Networks présentera Stamus Security Platform(SSP) , une solution NDR qui utilise une inspection approfondie des paquets pour découvrir les menaces graves et les activités non autorisées qui se cachent dans les réseaux de nos entreprises clientes. Éric Leblond, Chief Technology Officer (CTO) de Stamus Networks estime que le NDR est un outil incourtanble.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Éric Leblond : Bien que nous n’ayons aucune annonce relative aux produits lors de la conférence de cette année, je m’exprimerai mercredi sur un sujet très important : l’importance de conserver la souveraineté des données de télémétrie de sécurité.

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Éric Leblond : Nous présentons Stamus Security Platform(SSP) qui est notre solution de type NDR lors de l’événement de cette année. SSP utilise une inspection approfondie des paquets pour découvrir les menaces graves et les activités non autorisées qui se cachent dans les réseaux de nos entreprises clientes. Il utilise une combinaison d’apprentissage automatique, d’algorithmes statistiques, d’heuristiques, de correspondance de renseignements sur les menaces et de signatures pour détecter des indicateurs de compromission qui sont automatiquement triés pour identifier les menaces les plus graves et immédiates auxquelles l’organisation est confrontée. De plus, tous les événements sont enrichis d’un contexte organisationnel étendu et d’artefacts provenant du réseau pour présenter une chronologie solide et un faisceau d’évidences que les défenseurs peuvent utiliser pour accélérer la réponse aux incidents.

Nos clients nous utilisent pour remplacer leurs anciens systèmes de détection/protection contre les intrusions (IDS/IPS) vieillissants. Ils choisissent SSP pour ses détections haute fidélité, sa détection plus complète des signaux d’attaque faibles – tels que les beacons, les homoglyphes, les activités anormales, l’analyse du trafic chiffré, ses données de contexte ainsi que pour sa capacité à déclencher une réponse automatisée.

Global Security Mag : Cette année le FIC aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Éric Leblond : Nous classons les menaces les plus dangereuses posées par l’IA dans l’une des trois catégories principales

● L’utilisation plus efficace des deep fakes dans les attaques d’ingénierie sociale. L’ingénierie sociale – via le phishing ou les communications en direct – constitue déjà un vecteur d’attaque incroyablement efficace. Les deep fakes créés à l’aide de l’IA rendront encore plus difficile la distinction entre les communications légitimes et les communications malveillantes.

● Des tentatives plus réussies pour contourner les défenses de sécurité. L’IA peut être utilisée pour analyser et exploiter les faiblesses des systèmes de sécurité. Par exemple, un attaquant pourrait entraîner une IA pour tromper la reconnaissance faciale ou les filtres anti-spam.

● L’IA peut automatiser – et accélérer – des tâches de piratage traditionnellement manuelles telles que l’analyse du réseau et le lancement d’attaques par déni de service.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Éric Leblond :Effectivement, notre produit Stamus Security Platform intègre actuellement l’IA et l’apprentissage automatique pour des algorithmes de détection très spécifiques. Nous prévoyons de continuer à améliorer cette capacité au cours de l’année à venir en utilisant une approche tout à fait unique dans laquelle nous exposons tous les détails derrière l’algorithme afin que le défenseur puisse facilement comprendre pourquoi un événement de détection particulier s’est déclenché. Cette approche transparente de l’apprentissage automatique et de l’IA contraste fortement avec la plupart des systèmes fermés actuels pour lesquels la raison derrière l’événement de détection est souvent un mystère.

L’IA et l’apprentissage automatique peuvent être extrêmement utiles dans de nombreux cas d’utilisation spécifiques – tels que la détection d’anomalies et la reconnaissance de motifs – mais ils ne constituent pas toujours les meilleurs mécanismes pour détecter toutes les menaces. C’est pourquoi chez Stamus Networks, nous déployons un certain nombre de technologies de détection différentes, en appliquant les plus efficaces d’entre elles au problème particulier que nous essayons de résoudre.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

Éric Leblond : Cela ne surprendra personne dans le secteur de la sécurité, mais ceux qui développent des technologies pour lutter contre ces menaces doivent évoluer en permanence sous peine de devenir inefficaces. Les domaines les plus cruciaux dans lesquels le rythme de l’innovation doit s’accélérer sont 1) la détection d’attaques de plus en plus sophistiquées, 2) l’augmentation automatique de l’intelligence humaine pour la réponse aux incidents notamment au travers de la mise à disposition de données de contexte complètes en format ouvert pour faciliter la classification et la réponse sur incident quels que soit l’écosystème en place, et 3) la réduction du volume d’alertes pour permettre aux petites équipes de sécurité de se concentrer uniquement sur les menaces les plus graves et les plus imminentes.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Éric Leblond : Si vous ne déployez pas actuellement de solution de sécurité réseau moderne, nous vous encourageons à évaluer les solutions modernes de détection et de réponse réseau (NDR). De nombreuses organisations s’appuient exclusivement sur des systèmes de détection et de réponse pour les postes clients (EDR). Bien que ceux-ci jouent un rôle crucial dans la protection des réseaux d’entreprise, le fait de s’appuyer uniquement sur l’EDR peut créer de nombreux angles morts dans lesquels des menaces graves peuvent passer inaperçues.

Par exemple, nous constatons une augmentation spectaculaire des attaques contre des cibles non traditionnelles – des systèmes qui ne sont pas vos plateformes informatiques standards. Ces systèmes sur lesquels les agents EDR ne peuvent pas être installés comprennent les appareils technologiques opérationnels, les appareils d’infrastructure réseau, les appareils BYOD, les appareils Internet des objets (IoT) et les équipements spécialisés tels que les systèmes médicaux.

En surveillant le réseau avec un NDR, les organisations peuvent obtenir la visibilité la plus complète sur les menaces graves et les activités non autorisées qui se cachent dans le réseau, y compris pour les appareils qui ne peuvent pas être surveillés par une technologie de type EDR.

Gartner a beaucoup écrit sur la détection et la réponse des réseaux (https://www.gartner.com/en/documents/4022229) et reconnaît environ 20 fournisseurs qui innovent dans ce domaine (y compris Stamus Networks).

Même si vous ne considérez pas Stamus Networks, nous vous encourageons à regarder de près la catégorie.

