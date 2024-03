Nicolas Groh, Rubrik : Les RSSI doivent adopter une bonne posture face aux cyberattaques et pour cela, la préparation et la partie technique restent indispensables

mars 2024 par Marc Jacob

Lors du Forum InCyber, Rubrik présentera suite de produits combinant la gestion de la posture de sécurité des données et la cyber-récupération. Nicolas Groh, Field CTO EMEA de Rubrik Les RSSI doivent adopter une bonne posture face aux cyberattaques et pour cela, la préparation et la partie technique restent indispensables.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Nicolas Groh : Tout dernièrement, nous venons d’annoncer la sortie de la première suite de produits combinant la gestion de la posture de sécurité des données et la cyber-récupération. Cette nouvelle solution, Rubrik Enterprise Proactive Edition, permet aux entreprises de sécuriser les données critiquespermet aux entreprises de sécuriser leurs données critiques pour une protection complète, une récupération et une résilience contre les cyber-attaques, que ce soit dans un environnement cloud, SaaS ou sur site.

De plus, nous nous appuyons régulièrement sur les analyses de notre entité de recherche en cybersécurité, Rubrik Zero Labs, pour publier des rapports portant sur une analyse du paysage mondial des menaces. Nous venons d’annoncer le dernier rapport sur la sécurité des données et la cyber-résilience des entreprises françaises qui indique un fait principal : près de la moitié des organisations françaises ont subi une perte de données sensibles en 2023.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Nicolas Groh : Concernant les solutions technologiques chez Rubrik, plus généralement, nous avons 4 piliers distincts : la protection des données, l’analyse des menaces sur les données, la posture de sécurité des données et la cyber récupération, qui nous permettent de proposer des solutions à nos clients et de construire un plan de réponse adapté. Tout ceci est basé sur une architecture de sécurité des données Zero Trust, ce qui est le premier point sur lequel nous insistons.

De plus, les derniers mois ont été importants, avec des développements significatifs au sein de Rubrik. Par exemple, nous avons acquis Laminar en août dernier pour accélérer la sécurité des données dans le cloud. Grâce à cette acquisition, nous avons pu développer la première solution du marché, combinant la technologie DSPM et la cyber-récupération d’une manière qui n’avait pas encore été développée dans l’industrie.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issues ?

Nicolas Groh : En 2024, nous prévoyons que davantage d’organisations se transformeront en s’appuyant sur l’IA générative, comme cela a déjà été le cas à la fin de l’année dernière. Mais les avantages de l’IA s’accompagnent également de leur lot de désavantages. L’avènement de l’IA générative a entraîné une prolifération des données, ce qui rend impératif pour les entreprises du monde entier d’accélérer leur cyber-résilience pour assurer la continuité de leurs activités. Dans notre rapport Rubrik Zero Labs, par exemple, nous avons constaté que les entreprises en France ont beaucoup de mal à maintenir la visibilité de leurs données alors qu’elles explosent, créant ainsi une passerelle potentielle pour les cyberattaquants. Les entreprises reconnaissent qu’il est impératif de protéger leurs données, d’autant plus que l’émergence de nouvelles innovations en matière d’IA et d’appareils de plus en plus connectés génère une énorme quantité de données non structurées.

Le rapport récent du National Cyber Security Centre a d’ailleurs confirmé ce fait et déclare que l’intelligence artificielle est un facteur d’aggravation de la menace des ransomwares.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Nicolas Groh : Nous avons récemment lancé Rubrik Ruby, notre assistant génératif alimenté par l’IA pour accélérer la détection, la récupération et la cyber-résilience. La solution est conçue pour simplifier et automatiser la réponse aux cyber incidents. Rubrik utilise l’intelligence artificielle pour 3 cas différents : détecter les activités anormales, améliorer la satisfaction des clients et fournir des conseils de sécurité.

Rubrik Ruby s’appuie sur Azure OpenAI de Microsoft, en combinaison avec son Data Threat Engine basé sur le Machine Learning, pour aider à identifier, enquêter, remédier et rendre compte des occurrences d’incidents de cybersécurité.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Nicolas Groh : Face à la prolifération de menaces de plus en plus sophistiquées, les organisations doivent s’appuyer sur des technologies capables d’insuffler un changement. Cependant, le facteur humain reste tout aussi important dans ce cas-là. Dans ce sens, Rubrik dispose d’une équipe dédiée, la Ransomware Response Team (RRT), une équipe de support spécialisée dans la récupération des ransomwares, composée de gestionnaires d’incidents critiques et de personnel de support expérimenté, disponible en tout temps.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Nicolas Groh : Les RSSI doivent adopter une bonne posture face aux cyberattaques et pour cela, la préparation et la partie technique restent indispensables.

Par ailleurs, ils doivent continuer à miser sur les solutions de sécurité. Peu importe les couches de sécurité sur l’infrastructure, il est nécessaire d’avoir des solutions de cyber-résilience et cela reste une étape qui fait partie intégrante de la préparation au cyber attaques.