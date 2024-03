Antonin Hily, Sesame it : Les RSSI doivent considérer, avec objectivité et bienveillance les solutions locales

mars 2024 par Marc Jacob

Le Forum InCyber 2024 sera l’occasion pour Sesame it de présenter sa gamme de solution avec entre autre Jizô, mais aussi son NDR et son service de Cyber Threat Intelligence, HOSHI. Pour Antonin Hily, COO de Sesame it les RSSI doivent considérer, avec objectivité et bienveillance les solutions locales.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Antonin Hily : Sesame it va profiter du Forum InCyber 2024 pour présenter au public de grandes innovations. Jizô embarque des mécanismes exclusifs d’IA mis au point par la R&D de Sesame it qui sont déterminants dans la réalisation de la détection. Nous présenterons plus en détails le premier NDR couvrant à la fois l’IT et l’OT. Et enfin, nous mettrons en lumière notre service de Cyber Threat Intelligence, HOSHI.

Elles porteront sur l’Intelligence artificielle embarquée dans Jizô et qui aujourd’hui apporte une importante valeur ajoutée à la détection mais également à l’explicabilité dans les alertes. On parlera également de la cybersécurité de l’OT, avec Jizô OT. Ce module, déjà annoncé pendant les Assises, a pris de l’ampleur dans Jizô et permet aujourd’hui d’adresser les secteurs industriels, au même titre que les secteurs médicaux et biomédicaux. Enfin, nous parlerons de Threat Intelligence avec notre équipe HOSHI qui apporte à Jizô une valeur cruciale et inégalée dans la détection et la contextualisation.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Antonin Hily : Pendant l’édition 2024 du Forum InCyber, nous allons mettre l’accent sur les 3 points clés et vraiment différenciants de notre solution :

– l’OT et la capacité unique de Jizô à surveiller et détecter les menaces contre les réseaux indusriels,

– l’utilisation de la Threat Intelligence pour apporter à nos clients une réelle et efficace capacité de contextualisation de la menace,

– et évidemment l’intelligence artificielle, partie intégrante de Jizô depuis sa création, et qui évolue aujourd’hui pour offrir aux équipes opérationnelles une détection pertinente et une aide précieuse à l’interprétation

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issues ?

Antonin Hily : Aujourd’hui, l’IA est un allié précieux dans la lutte contre la cybercriminalité… mais elle l’est également pour les cybercriminels. Plus une journée sans que l’on ne découvre des campagnes massives de phishing plus vraies que nature, et totalement écrites et orchestrées par des IA. Plus un réseau social sans que l’on ne découvre des deepfakes de plus en plus réalistes, capables de tromper l’opinion publique et de semer la discorde. Et évidemment, plus un seul jour sans création et diffusion de fausses informations à grande échelle, sapant la confiance dans les institutions et les médias.

Mais la menace va bien plus loin, car l’IA permet beaucoup de choses : elle peut optimiser les ransomwares et les logiciels malveillants pour qu’ils échappent aux défenses antivirus et aux logiciels de sécurité traditionnels ; elle peut automatiser les processus d’infection et de propagation des ransomwares, permettant des attaques plus rapides et plus dévastatrices.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Antonin Hily : Jizô intègre une IA depuis sa création. C’était d’ailleurs un vrai parti-pris : Sesame it voulait intégrer une IA, mais ne pas la laisser décider seule. En effet, trop d’exemples opérationnels montrent des clients totalement démunis face à des solutions « blackbox », incontrôlables car intégralement « pilotées » par des algorithmes pas toujours adaptés… Jizô intègre une IA propriétaire, composées d’un certain nombre d’algorithmes très spécifiques apportant une importante valeur dans la détection, tant d’un point de vue fiabilité que d’un point de vue explicabilité.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour contrer ces menaces ?

Antonin Hily : Pour contrer les nouvelles menaces liées à l’IA, les technologies de cybersécurité doivent évoluer vers des systèmes plus autonomes et prédictifs. L’intégration de l’intelligence artificielle dans les solutions de sécurité est essentielle pour anticiper et neutraliser les attaques avant qu’elles ne se produisent. Les réseaux neuronaux et l’apprentissage automatique peuvent aider à identifier les comportements anormaux et les menaces inconnues en analysant de vastes ensembles de données. De plus, le renforcement de la sécurité des identités numériques et la mise en œuvre de protocoles de vérification multi-facteurs plus robustes sont cruciaux. La collaboration et le partage d’informations sur les menaces entre organisations amélioreront également la préparation et la résilience face aux cyberattaques sophistiquées.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Antonin Hily : L’un des combats des RSSI est de protéger leurs systèmes d’informations, mais également de protéger la souveraineté de leurs données. Il est donc important de considérer, avec objectivité et bienveillance les solutions locales. L’Europe, et avec elle évidemment la France, dispose d’entreprises dont les solutions sont technologiquement avancées et très prometteuses, pour peu qu’elles soient soutenues par l’écosystème local.