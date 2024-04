Laurent Noë, CyBi : Pour vous protéger des attaques, tentez une nouvelle approche avec des solutions basées sur l’IA pour prévenir plutôt qu’essayer de guérir

avril 2024 par Marc Jacob

Pour sa première participation au Forum InCyber, CyBi Fruit de l’alliance de chercheurs des laboratoires du LORIA et d’Inria et d’entrepreneurs en Cybersécurité présentait une technologie unique, nommée SCUBA, basée sur des moteurs d’intelligence artificielle brevetés qui prédit les chemins d’attaques potentiels et permet de définir une politique optimale d’application des patchs. Laurent Noë, PDG de CyBi préconise en matière de recherche de chemins d’attaques de tenter une nouvelle approche avec des solutions basées sur l’IA pour prévenir plutôt qu’essayer de guérir.

Global Security Mag : Qu’avez-vous présenté lors du Forum InCyber 2024 ?

Laurent Noë : Le Forum InCyber est un endroit incontournable pour faire connaître et reconnaître une nouvelle société et une nouvelle technologie. C’était l’objectif de notre participation cette année. Fruit de l’alliance de chercheurs des laboratoires du LORIA et d’Inria et d’entrepreneurs en Cybersécurité, notre société, CyBi a conçu une technologie unique, nommée SCUBA, basée sur des moteurs d’intelligence artificielle brevetés qui prédit les chemins d’attaques potentiels et permet de définir une politique optimale d’application des patchs.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous avez présentées à cette occasion ?

Laurent Noë : Très clairement : l’Intelligence Artificielle. L’IA est au cœur de notre solution. SCUBA est issu de 10 ans de travail d’une équipe de chercheurs spécialisée sur l’utilisation de l’IA en Cybersécurité. L’utilisation de l’IA dans la prédiction des chemins d’attaque permet de prendre en compte des vulnérabilités « zero day ». Nous ne travaillons pas sur des schémas ou des arbres d’attaque pré-existants. C’est le moteur d’IA qui conçoit les chemins potentiels à exploiter par les attaquants pour atteindre leurs cibles. C’est là que réside, notre différenciant technique par rapport à nos concurrents.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber a eu pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Laurent Noë : L’IA permet de faire gagner énormément de temps. Elle démultiplie les capacités offensives en réunissant automatiquement une multitude de scénario pour attaquer et en les utilisant.

Pour se prémunir de cela, il faut utiliser les mêmes armes afin de démultiplier les moyens d’anticiper et de se prémunir des menaces. Elle donnera aux équipes de cyber sécurité un pas d’avance dans la lutte contre les attaques.

Global Security Mag : Quelles sont vos impressions sur cette édition ?

Laurent Noë : Il y avait de nouveau cette année une absence (ou au moins une faible présence) des milieux militaires. C’est vraiment dommage car le FIC est un évènement qui permet aux éditeurs de mettre en perspective les besoins des mondes civiles et militaires et ainsi, d’orienter de façon plus optimum les développements futurs.

Hormis ce point, il y avait un public très intéressant sur le forum. Les présentations de notre solution ont rencontré un vif intérêt. Les objectifs de notre participation sont largement atteints.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Laurent Noë : Vos équipes sont débordées et perdent un temps colossal dans le traitement des vulnérabilités et dans la priorisation des actions à mener (patch, contre mesure). Essayez une nouvelle approche avec des solutions basées sur l’IA pour prévenir plutôt qu’essayer de guérir.