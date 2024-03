Stéphanie Ledoux, ALCYCONIE : Les RSSI doivent faire comprendre aux décideurs que les stratégies de cyber résilience sont aussi importantes que la protection et la prévention

mars 2024 par Marc Jacob

Alcyconie présentera sur le Forum Incyber, son offre de conseil à la gestion de crise d’origine cyber et à l’entrainement des organisations au pilotage des crises cyber . Stéphanie Ledoux, CEO d’ALCYCONIE considère que si les RSSI parviennent à faire comprendre aux décideurs que les stratégies de cyber résilience sont au moins aussi importantes que les initiatives de protection et de prévention, alors les organisations auront fait un grand pas en avant.

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Stéphanie Ledoux : Alcyconie présentera son offre basée sur le conseil à la gestion de crise d’origine cyber et à l’entrainement des organisations au pilotage des crises cyber.

Global Security Mag : Quels sont les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Stéphanie Ledoux : Notre approche consiste à combiner une expertise humaine et pointue de la gestion de crise avec une plateforme d’entraînement à la gestion de crise cyber en conditions réelles.

La capacité de nos équipes à créer des chronogrammes de crise de complexité et d’intensité variables nous permet de nous adapter aux enjeux de n’importe quel type d’organisation.

Notre plateforme d’entraînement PIA permet de réunir les fonctions décisionnelles et opérationnelles et de créer les réflexes et process qui permettront de constituer rapidement une cellule de crise adéquate au moment voulu.

Chez Alcyconie, les consultants qui pilotent les exercices sont les mêmes que ceux qui accompagnent les organisations lors de crises avérées.

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Stéphanie Ledoux : L’IA va faciliter le travail des attaquants en premier lieu. Ils vont pouvoir automatiser et accélérer significativement leurs stratégies d’attaque. Ils auront également besoin de moins de ressources du fait d’une puissance de calcul augmentée par l’IA. Il existe aussi un risque non négligeable que les cyberattaques se démocratisent grâce aux applications de l’IA qui exigeront de moins en moins de compétences techniques de la part des acteurs malveillants.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Stéphanie Ledoux : Notre plateforme d’entrainement est conçue pour pouvoir intégrer des innovations fondamentales. Nous réfléchissons à comment l’IA pourra à la fois faciliter la création et le pilotage des exercices de crise ou encore apporter des éléments de scenario aléatoire et autonome pour renforcer encore les conditions réelles vécues par nos clients lors des exercices de crises.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

Stéphanie Ledoux : Les technologies de défense évolueront en miroir de l’augmentation de la menace, mais il nous paraît surtout primordial que les comportements, la préparation humaine et psychologique au sein des organisations évolue et s’adapte à une menace cyber accélérée et protéiforme.

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Stéphanie Ledoux : Nous sommes avec vous !

Votre rôle au sein des organisations est mis sous tension quasi-permanente mais c’est aussi l’opportunité pour vous de réunir autour d’une table des fonctions et expertises qui ne communiquaient pas entre elles auparavant, tout en évangélisant l’ensemble de l’organisation aux enjeux de cybersécurité et de gestion de crise cyber.

Si les RSSI parviennent à faire comprendre aux décideurs que les stratégies de cyber résilience sont au moins aussi importantes que les initiatives de protection et de prévention, alors les organisations auront fait un grand pas en avant.

