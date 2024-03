Damien Damamme, Dattak : Notre solution permet des réductions pouvant atteindre jusqu’à 30% sur le montant de la prime d’assurance !

mars 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Quelle sera votre actualité lors du Forum InCyber 2024 ?

Damien Damamme : L’annonce d’une offre 360° combinant assurance et cybersécurité en partenariat avec Cyberprotect.

Global Security Mag : Quels les points forts des solutions que vous allez présenter à cette occasion ?

Damien Damamme : Cette offre combine des outils de cybersécurité complets et managés à l’assurance cyber la plus complète du marché, le tout sans questionnaire technique à la souscription et avec des réductions pouvant atteindre jusqu’à 30% sur le montant de la prime d’assurance !

Global Security Mag : Cette année le Forum InCyber aura pour thème l’IA, quelles sont les principales cyber-menaces qui en sont issus ?

Damien Damamme : Pour les entreprises, les fraudes se basant sur l’IA avec notamment le deep fake.

Global Security Mag : Avez-vous ou allez-vous intégrer des technologies d’IA dans vos solutions ?

Damien Damamme : Oui, nous avons commencé à en intégrer à nos outils dans l’amélioration de la prévention, la réponse aux incidents ou encore la prédiction des menaces.

Global Security Mag : Comment les technologies doivent-elles évoluer pour conter ces menaces ?

Damien Damamme : Développer des modèles robustes en investissant dans la recherche et le développement de modèles d’IA plus robustes et résilients aux adversarial attack. Et au-delà des technologies, avoir des validations plus rigoureuses, de la sécurité dès la conception, de la sensibilisation, des politiques de gestion des données...

Global Security Mag : Quel message souhaitez-vous transmettre aux RSSI ?

Damien Damamme : L’IA dans les environnements informatiques offre des opportunités significatives pour renforcer la cybersécurité, cependant, elle présente également des défis uniques en matière de sécurité qui nécessitent une attention particulière. Un nouveau terrain de jeu qui sera exploité aussi bien par les métiers de la cybersécurité que par les attaquants !