Secteur public : Le SITIV intègre Altospam dans son offre de service à destination de ses adhérents

février 2024 par Marc Jacob

Altospam, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, spécialisé dans la lutte contre le spam, le phishing et les ransomwares, répond aux attentes du SITIV en lui permettant de proposer à ses adhérents une solution de nouvelle génération pour protéger efficacement leurs messageries électroniques.

Le SITIV est un Opérateur public de Services numériques qui intervient auprès des collectivités territoriales du bassin rhodanien pour la mise en place et le développement de leurs outils numériques. Il met au service de ses adhérents son expertise afin de proposer des services numériques innovants, en interne et pour leurs usagers. La mutualisation et l’échange entre collectivités permettent d’améliorer la qualité et la diversité des solutions déployées en commun.

C’est dans ce contexte que le SITIV propose différents bouquets de services, dont une offre orientée plateforme collaborative et messagerie. L’objectif étant d’exploiter et d’opérer pour le compte des municipalités et collectivités adhérentes une solution de messagerie performante et sécurisée. Concrètement, la messagerie mise à disposition s’appuie sur Zimbra et la solution antispam sur Altospam qui a été sélectionnée il y a 6 ans suite à appel d’offres. La solution Altospam s’est distinguée de la concurrence par son périmètre fonctionnel, sa simplicité d’utilisation, son approche transparente pour les utilisateurs et son positionnement financier compétitif.

D’un point de vue technique et ergonomique, Altospam a su proposer une solution pouvant absorber de fortes montées en charge sans demander de paramétrages complexes pour être mise en œuvre : enrôlement automatique avec découverte des nouvelles boites aux lettres, système SSO et Open ID, etc. À noter également que l’intégration de technologies de détection complémentaires dans Altospam a été un fort différenciateur : Altospam combine en effet 16 technologies antispam, dont des technologies propriétaires basées sur l’IA, 6 antivirus et 4 technologies anti zéro-day de détection des menaces connues et inconnues dès le premier email.

Un déploiement à grande échelle sur la région lyonnaise

Déployée aujourd’hui dans 7 communes de la région, Altospam protège près de 10 000 boites mail au quotidien et assure un filtrage efficace des messages entrants et sortants. Ce dispositif industriel a permis aux utilisateurs de gagner en sérénité dans l’utilisation de leurs messageries électroniques et de se protéger efficacement contre les cybermenaces et autres mails indésirables. Parmi les principaux bénéfices évoqués par le SITIV se distinguent :

· Une amélioration de la fiabilité globale de la messagerie

· Le renforcement de l’image de qualité d’un service essentiel proposé par le SITIV

· L’accès à des messages de confiance sans faux positifs

· La possibilité d’échanger simplement avec les équipes expertes d’Altospam

Stéphane Vangheluwe du SITIV « Altospam est un partenaire de confiance qui a su nous proposer une offre unique pour protéger efficacement les messageries de nos adhérents. Transparente pour les utilisateurs finaux et ne demandant aucun paramétrage complexe pour nos équipes en charge de l’administration du service, Altospam est un outil performant qui permet d’utiliser sa messagerie électronique en toute sérénité. »