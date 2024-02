L’Observatoire de la Cybersécurité de l’Océan Indien, DNA Paradis Group et le CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) de Montpellier rejoignent le portfolio clients du groupe Talkspirit

février 2024 par Marc Jacob

Pionnier des réseaux sociaux d’entreprise et des nouveaux modes de gouvernance, le groupe Talkspirit s’est fixé pour mission de libérer le potentiel des organisations et de leurs collaborateurs, et de relever les défis du futur du travail.

À ce jour, plus de 200 000 utilisateurs en France et à l’international utilisent les solutions de l’éditeur. Il accueille désormais parmi ses références :

L’Observatoire de la Cybersécurité de l’Océan Indien (OCOI) : une communauté d’experts en cybersécurité qui s’est fixée pour mission de promouvoir la sécurité informatique et la protection des données dans la région de l’Océan Indien.

L’OCOI a été séduit par la qualité technologique et fonctionnelle de la plateforme Talkspirit, ainsi que par sa certification ISO 27001, qui assure la sécurité de ses données hébergées en Europe.

DNA Paradis Group : le groupe spécialisé dans la restauration qui réunit aujourd’hui six enseignes de restauration, dont le Paradis du Fruit, a choisi Talkspirit pour fédérer son réseau de franchises et succursales, et fluidifier sa communication interne. 1500 utilisateurs à terme pourront profiter des nombreux outils centralisés dans la digital workplace.

CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) Montpellier : une association de dirigeants qui plaide pour « une économie au service de l’Homme » et aide les dirigeants à se former à leur métier. Le CJD a choisi la solution d’Holaspirit pour cartographier son réseau de Jeunes dirigeants, clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, suivre ses projets de manière asynchrone, et ainsi optimiser la prise de décision.