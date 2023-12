Oktey Altospam

décembre 2023 par Marc Jacob

Contact :

18 cours de Verdun

33000 BORDEAUX

Tél. : 0825.950.038

Adresse du site Internet : http://www.oktey.com/

Année de création : 2002

Activités : Oktey est une société française spécialisée dans l’édition de produits et de services pour la sécurisation et la sécurité des messageries électroniques : anti-spam, anti-relais, anti-virus, anti-scam, protection contre le déni de service... Oktey propose un véritable outsourcing de votre service de messagerie et une protection complète des emails. Oktey est l’éditeur des solutions Altospam et MailOut.

Description du produit phare :

ALTOSPAM : Altospam est un logiciel anti-spam et anti-virus de protection de la messagerie. Il s’agit d’une passerelle de filtrage des emails, proposée sous forme de service en ligne, qui supprime rapidement le temps et les coûts associés à l’inondation des boîtes aux lettres par des emails indésirables (spams, publicités non sollicitées et virus) sans modification de votre infrastructure. D’autre part, Altospam garantit un très faible taux de faux-positifs, ces emails légitimes interprétés comme spams.

Altospam combine 16 technologies anti-spams, 6 anti-virus et 4 technologies anti-ransomwares ainsi que d’autres services de sécurité comme l’anti-relayage, l’anti-scam, l’anti-phishing, la protection contre les attaques par déni de service. De plus, cette solution externalisée assure une haute-disponibilité de votre service de messagerie, ainsi qu’un trafic réseau allégé.

– Pour plus d’information : http://www.altospam.com/

MAILOUT : MailOut est un service de filtrage sortant des emails. Ce service permet d’accroitre la délivrabilité des messages sortants, de filtrer les emails et d’avoir une vision globale de tout son flux de messagerie. MailOut facilite la mise en place de SPF et DKIM afin d’identifier sur internet les serveurs susceptibles d’envoyer des emails au nom de votre domaine et de signer numériquement l’ensemble des emails de nos clients de manière transparente. La solution intègre 5 antivirus. Les serveurs MailOut sont configurés et contrôlés afin que les mails émis ne soient pas considérés à tort comme des spams. Par exemple, un monitoring est réalisé toutes les heures afin de s’assurer que nos serveurs ne sont pas blacklistés.

– Pour plus d’information : http://www.mailout.fr/

Revendeurs, VARs : plus de 300 partenaires revendeurs commercialisant notre service sous la marque ALTOSPAM ou sous leur nom propre (en marque blanche)

Services proposés sur ce site : Test gratuit, devis, présentation de la solution et actualités du domaine http://www.altospam.com/actualite/

« Logiciel anti-spam ALTOSPAM ».

https://www.globalsecuritymag.fr/Mounir-Mahjoubi-FIC-il-faut,20180126,76536.html

http://www.globalsecuritymag.fr/Statistiques-sur-les-spams-et-le,20190603,87692.html

https://www.globalsecuritymag.fr/Associer-les-bons-outils-pour-elever-son-niveau-de-cybersecurite.html

https://www.globalsecuritymag.fr/Oktey-Altospam,20090629,10472.html