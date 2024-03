Altospam accède au Label Cybersecurity made in Europe

mars 2024 par Marc Jacob

Créé à l’initiative de l’European Cyber Security Organisation (ECSO), le label Cybersecurity made in Europe a vocation à mettre en avant les acteurs de la cybersécurité européens. À travers ce référencement, Altospam affirme sa position d’acteur souverain sur son marché.

Cet élément est un fort différenciateur au regard du peu d’acteurs de son secteur qui peuvent réellement se prévaloir de développer, d’exploiter, d’héberger et d’opérer de bout en bout une solution antispam/phishing et ransomwares 100 % made in France. Cela explique la forte implantation d’Altospam dans des structures françaises stratégiques et auprès des organisations publiques de toute taille.

Plus globalement, l’attribution de ce label s’inscrit dans le cadre d’une démarche continue de passage de certification qualité que l’éditeur a mis en place ces dernières années.