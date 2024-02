Altospam rejoint Hexatrust

février 2024 par Marc Jacob

Pour Altospam, l’annonce de cette adhésion marque un tournant majeur. C’est l’opportunité de continuer d’innover dans le secteur de la cybersécurité et de collaborer stratégiquement pour anticiper et neutraliser les cyberattaques toujours plus sophistiquées. Rejoindre Hexatrust promet encore plus de visibilité et d’accès à des projets d’innovation collaboratifs. Cette intégration représente non seulement une reconnaissance de l’expertise et de l’excellence d’Altospam, mais aussi une opportunité inédite de synergies entre les leaders du secteur.

Ainsi, cette collaboration annonce le début du partage de connaissances, de technologies et de meilleures pratiques qui permettront de renforcer la sécurité des systèmes d’information des entreprises. Les DSI, RSSI et responsables informatiques de PME et ETI, cibles principales d’Altospam, bénéficieront directement de cette alliance, grâce à des solutions toujours plus robustes et adaptées aux évolutions constantes des cyberattaques.

Puisque l’objectif d’Hexatrust est de promouvoir l’excellence française en cybersécurité, Altospam renforce son positionnement, à l’échelle nationale et internationale. Cela comprend tous les différents aspects du numérique : la sécurité informatique, la protection contre les malwares, la gestion des identités et des accès, la sécurité des données et des applications, ainsi que le conseil et l’audit en sécurité.