Tenable conserve sa place à la tête du marché de la gestion des vulnérabilités

La gestion des vulnérabilités évolue à mesure que les environnements numériques se complexifient et que les attaquants exploitent eux aussi l’intelligence artificielle. Dans son rapport Worldwide Device Vulnerability and Exposure Management Market Shares, publié en août 2026, IDC classe Tenable au premier rang mondial de ce marché pour la huitième année consécutive. Selon IDC, l’entreprise détient 24,6 % du marché mondial et devance son concurrent le plus proche de près de 260 millions de dollars. Tenable attribue cette position aux évolutions de sa plateforme Tenable One, conçue pour donner aux équipes de sécurité une vision plus contextualisée de leur exposition et les aider à hiérarchiser les actions correctives.

L’IA agentique au service de la priorisation

L’éditeur a récemment renforcé Tenable One avec Tenable Hexa AI, son moteur d’IA agentique doté de capacités autonomes fonctionnant en continu. Tenable a également étendu AI Exposure aux principales plateformes d’IA et aux outils de développement, ainsi qu’aux environnements de sécurité applicative.

Cette évolution répond à un changement de fond : face au volume croissant de vulnérabilités et d’expositions, les équipes de sécurité ne peuvent plus se limiter à les comptabiliser. Elles doivent déterminer lesquelles présentent réellement un risque et concentrer leurs efforts sur les chemins d’attaque susceptibles d’atteindre les actifs les plus sensibles. « On ne saurait trop insister sur ce point : la gestion de l’exposition constitue un socle indispensable pour comprendre, valider et hiérarchiser les expositions avant qu’elles ne soient exploitées par des attaquants utilisant l’IA », souligne Michelle Abraham, vice-présidente de la recherche, Sécurité et confiance chez IDC.

Tenable poursuit parallèlement ses collaborations avec OpenAI et Anthropic. L’entreprise participe à l’OpenAI Daybreak Defense Network et au projet Glasswing d’Anthropic, et a récemment annoncé l’intégration de Claude Mythos 5 à Tenable One. Pour Mark Thurmond, co-CEO de Tenable, cette huitième année en tête du marché reflète la volonté de l’entreprise de faire évoluer la gestion de l’exposition afin d’aider les organisations à adapter leur défense à des menaces de plus en plus rapides et complexes.