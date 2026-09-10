INVITATION POUR LES UECC

Au programme cette année :

« Réarmement numérique : l’Europe est-elle prête à conquérir sa souveraineté ? »

Avec des échanges autour de thèmes clés :

• Cybersécurité et défense : Comment positionner les solutions européennes sur la scène mondiale ?

• Cybersécurité et IA : L’IA, un outil à double tranchant pour la sécurité numérique.

• Dépendance numérique : La commande publique et privée, leviers d’émancipation ?

• Priorités de l’État : Comment la sécurité numérique s’impose-t-elle en 2026/2027 ?

Pour en savoir plus sur le programme : https://uecc-hexatrust.com/programme

Un lieu unique pour réunir l’écosystème du numérique souverain : entreprises, clients, partenaires, décideurs, médias et associations. Plus de 800 participants et 80 partenaires sont attendus.

Date : Jeudi 10 septembre 2026

Lieu : Station F – Paris 13

Horaires : 9h – 18h

L’accès est offert aux RSSI, CISO, CSO, DPO, Respnsables Cyber et Cybersécurité, grâce à notre soutien à l’événement.

Pour vous inscrire, utilisez le code : UECC2026-GLOBALSECURITYMAG

https://uecc-hexatrust.com/page-inscription

Nous serions ravi.e.s de vous compter parmi nous pour ces échanges essentiels.

Bien à vous.