A propos Contact
  • FR
  • EN
  • DE

CYBERBREW : Le Nord de la France va bientôt accueillir un nouvel évènement Cyber !

En effet, le Mardi 15 septembre 2026, à Lille, la première édition de
CYBERBREW sera lancée !

https://cyberbrew.tech/

Une journée qui sera rythmée par des Conférences Cyber, des bières artisanales et des rencontres. Des « talks » pointus et concrets par des expert.e.s cyber, des partages d’expériences et de bonnes pratiques.
Bières artisanales sélectionnées. Des brasseurs passionnés, des rencontres et des dégustations tout au long de la journée.

Ecosystème & networking. Échanges, partages et connexions dans une ambiance
détendue et conviviale.

Des sujets autour de :
Keynotes, RETEX, Incident Response, Blue Team, ICS / SCADA, Pentest, VOC, OSINT Forensic.

De bons moments en perspective, au sein d’un lieu emblématique :
EURATECHNOLOGIES
165 Av. de Bretagne, 59000 Lille.

Articles similaires

Évènements

13 septembre 2026

CYBERBREW : Le Nord de la France va bientôt accueillir un nouvel évènement Cyber !

En effet, le Mardi 15 septembre 2026, à Lille, la première édition de CYBERBREW sera lancée !
Voir

Évènements

10 septembre 2026

INVITATION POUR LES UECC

Bonjour, En tant que partenaire soutien des Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud (…)
Voir

Évènements

22 juin 2026

DMEFv2 : Une initiative Européenne de standardisation d’un format de détection d’incident Webinaire le 9 juillet de 14h à 17h

Le format IDMEFv2 (Incident Detection Message Exchange Format) est un format universel pour (…)
Voir
Tous les articles

Abonnnez-vous à la newsletter

PODCAST

Contact : Valentin Jangwa

Phone: +33 7 89 65 15 70

Mail:vj@globalsecuritymag.com

Copyright © 2026 Global Security Mag
Agences presse Qui sommes-nous ? Notre Equipe