CYBERBREW : Le Nord de la France va bientôt accueillir un nouvel évènement Cyber !

https://cyberbrew.tech/

Une journée qui sera rythmée par des Conférences Cyber, des bières artisanales et des rencontres. Des « talks » pointus et concrets par des expert.e.s cyber, des partages d’expériences et de bonnes pratiques.

Bières artisanales sélectionnées. Des brasseurs passionnés, des rencontres et des dégustations tout au long de la journée.

Ecosystème & networking. Échanges, partages et connexions dans une ambiance

détendue et conviviale.

Des sujets autour de :

Keynotes, RETEX, Incident Response, Blue Team, ICS / SCADA, Pentest, VOC, OSINT Forensic.

De bons moments en perspective, au sein d’un lieu emblématique :

EURATECHNOLOGIES

165 Av. de Bretagne, 59000 Lille.