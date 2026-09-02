Okta signe un accord définitif en vue de l’acquisition de Permiso Security

Okta a annoncé avoir signé un accord définitif en vue de l’acquisition de Permiso Security, plateforme de sécurité des identités cloud native qui détecte et atténue les menaces ciblant les identités humaines, non humaines et agentiques dans les environnements multicloud.

L’intégration des technologies de Permiso permettra à Okta d’étendre sa plateforme avec des fonctions avancées de détection et de réponse aux menaces liées aux identités (ITDR). Ces capacités permettront aux entreprises d’identifier plus rapidement les risques liés aux identités, de remédier aux vulnérabilités et aux privilèges excessifs, et d’interrompre les attaques dans l’ensemble de leur environnement IT.

La multiplication rapide des identités humaines, non humaines et agentiques crée de nouveaux défis de sécurité pour les entreprises. Selon Okta, 58 % https://www.okta.com/newsroom/articles/ai-agents-at-work-2026-agentic-enterprise-security/ des dirigeants déclarent avoir été confrontés à un incident de sécurité lié à l’IA ou à une situation évitée de justesse au cours des douze derniers mois. Alors que les attaquants utilisent de plus en plus des techniques post-authentification pour contourner les défenses traditionnelles, les équipes de sécurité ont besoin d’une approche unifiée de la gestion et de la protection des identités.

Permiso fournit aux équipes de sécurité des outils permettant de découvrir, protéger et surveiller les menaces affectant l’ensemble des identités, grâce à plus de 2 500 signaux issus de travaux de recherche et couvrant plus de 70 partenaires spécialisés dans les identités. Ces signaux permettent notamment d’identifier les accès excessivement privilégiés, les autorisations inutilisées, les comportements et usages anormaux des agents, les violations de politiques de sécurité ou encore les comportements susceptibles d’avoir un fort impact en cas de compromission, le tout en temps réel.Une fois intégrées au socle de sécurité des identités d’Okta, ces capacités permettront aux entreprises de réduire d’importants angles morts opérationnels en étendant la détection et réponse à l’ensemble des types d’identités.

« Nous sommes ravis d’accueillir Permiso au sein d’Okta, alors que nous aidons les entreprises à sécuriser leurs environnements agentiques, dans lesquels humains, applications, comptes de service et agents d’IA travaillent ensemble » déclare Ely Kahn, Chief Product Officer d’Okta. « Permiso va renforcer la plateforme de sécurité des identités d’Okta https://www.okta.com/blog/product-innovation/identity-security-fabric-enterprise-security/ grâce à ses capacités éprouvées de détection et de réponse aux menaces visant les identités, ainsi qu’à une équipe exceptionnelle de chercheurs en sécurité et d’experts en renseignement sur les menaces. Cette équipe contribuera à faire progresser les capacités d’Okta en matière de détection et de prévention. »

« Depuis la création de Permiso, notre priorité a toujours été d’aider nos clients à anticiper et à maîtriser les menaces liées aux identités, dans des environnements de plus en plus complexes. déclare Jason Martin, cofondateur de Permiso. « En rejoignant Okta, le leader indépendant des solutions d’identité, nous allons pouvoir mettre notre technologie et notre expertise au service d’un nombre beaucoup plus important d’entreprises et accélérer notre capacité à répondre à ces nouveaux enjeux. »

« En réunissant nos technologies et notre expertise avec la plateforme Okta, nous pouvons donner aux équipes une visibilité beaucoup plus fine sur les risques liés aux identités et leur permettre de réagir plus rapidement tout en renforçant la posture de sécurité globale. » ajoute Paul Nguyen, cofondateur de Permiso. « Cette combinaison offre aux entreprises une approche plus complète de la protection des identités humaines, machines et agentiques, à grande échelle. »

Une détection et une réponse avancées aux menaces liées aux identités à l’ère des agents IA

Okta prévoit de réunir la détection des menaces et la gestion de la posture de sécurité des identités au sein d’une même offre. Une fois l’acquisition finalisée, les technologies de Permiso permettront aux clients Okta de bénéficier notamment des capacités suivantes :

• Détection avancée des menaces : détecter les attaques sophistiquées ciblant tous les types d’identités en combinant les signaux d’authentification avec l’analyse comportementale.

• Une meilleure visibilité sur les comportements des agents : identifier en continu les comportements à risque des agents IA exécutés localement, sur des plateformes SaaS ou dans des environnements cloud, ainsi que ceux des identités machine et des comptes à privilèges élevés.

• Un environnement sandbox dynamique pour les compétences et prompts des agents IA : SandyClaw est la première plateforme à proposer une analyse dynamique en sandbox des compétences des agents IA. En combinant analyse comportementale dynamique et plusieurs moteurs de détection, SandyClaw identifie les attaques visant la chaîne d’approvisionnement de l’IA au niveau des compétences et des prompts des agents, avant qu’elles n’atteignent les environnements clients.

• Une réponse automatisée aux incidents impliquant les identités IA : enquêter sur les agents IA compromis ou mal configurés et les mettre sous contrôle en temps réel afin de réduire les risques d’accès non autorisé et d’utilisation abusive.

« Pour sécuriser l’IA d’entreprise à grande échelle, les équipes de sécurité doivent pouvoir disposer d’une visibilité complète sur les identités et leurs comportements. » déclare Sebastian Goodwin, Chief Trust Officer d’Autodesk. « Permiso nous permet d’identifier et de surveiller les identités présentes dans notre environnement, et joue ainsi un rôle important dans notre stratégie de sécurité cloud. Nous voyons un réel potentiel dans le rapprochement d’Okta et de Permiso pour renforcer la protection des identités humaines, machines et agentiques. »

Cette acquisition permettra à Okta d’étendre son périmètre au-delà de la gestion des identités pour investir davantage les fonctions essentielles du Security Operations Center (SOC) et renforcer sa collaboration avec les RSSI sur les nouveaux enjeux des opérations de sécurité (SecOps).

Les P0 Labs de Permiso viendront également renforcer les capacités de recherche d’Okta, notamment grâce à leur expertise des comportements suspects post-authentification dans les environnements cloud et IA. Associées à Okta Threat Intelligence, ces sources complémentaires permettront d’enrichir les capacités de détection et de threat hunting de la plateforme Okta, ainsi que sa roadmap produit, sur l’ensemble du cycle de vie des identités.

Modalités de l’opération

La finalisation de l’opération est prévue au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2027 d’Okta, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles de clôture.

Cette opération ne devrait avoir aucun impact sur les prévisions financières communiquées par Okta le 27 mai 2026.

À propos d’Okta

Okta, Inc. est The World’s Identity Company™. Nous sécurisons l’identité des IA, des machines et des humains afin que chacun puisse utiliser n’importe quelle technologie en toute sécurité. Nos solutions permettent aux entreprises et aux développeurs de protéger leurs agents IA, utilisateurs, collaborateurs et partenaires tout en renforçant la sécurité, l’efficacité et l’innovation. Découvrez pourquoi les plus grandes organisations mondiales font confiance à Okta pour l’authentification, l’autorisation et bien plus encore sur okta.fr

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