Checkmarx rejoint le projet Glasswing d’Anthropic

Le rythme du développement logiciel dépasse les capacités de la plupart des outils de sécurité applicative. Des recherches indépendantes soulignent l’ampleur du défi. Une récente analyse de J.P. Morgan a constaté qu’environ 80 % des exploitations ont désormais lieu le jour même où une vulnérabilité devient publique ou avant celui-ci (« Patchmageddon », Eye on the Market, juillet 2026). Les modèles d’IA de pointe sont désormais capables de mettre au jour des catégories de risques restées latentes dans les bases de code pendant des années, avant même les cycles conventionnels de scan. Le travail de Checkmarx dans le cadre du projet Glasswing vise à combler cet écart : identifier et remédier à cette catégorie de risques avant leur exploitation, et partager avec l’industrie ce que cela nécessite.

« Nous avons vu des modèles de pointe mettre au jour des risques qui étaient passés inaperçus pendant des années, plus rapidement que la plupart des organisations ne sont capables de suivre. Le projet Glasswing constitue l’un des volets de notre travail pour combler cet écart, et représente également une opportunité de partager ce que nous apprenons afin que le reste de l’industrie puisse, elle aussi, le combler », a déclaré Sandeep Johri, CEO de Checkmarx. « Nous sommes fiers d’apporter notre expertise à cette initiative et de mettre l’IA de pointe au service de la protection des logiciels sur lesquels repose le monde. »

Depuis deux décennies, Checkmarx est le leader de la sécurisation du code qui fait fonctionner les entreprises d’aujourd’hui, à travers des applications utilisées par les plus grandes entreprises mondiales. Avec une branche de recherche dédiée, Checkmarx Zero, l’entreprise a fait de l’association entre renseignement sur les menaces et innovation produit une priorité afin de faire progresser le secteur et, à terme, de réduire les risques de cybersécurité.

Conformément à l’objectif du projet Glasswing, Checkmarx se concentre sur la sécurisation de son propre code et de ses propres systèmes. À mesure que la collaboration progressera, Checkmarx partagera ses résultats et ses bonnes pratiques sur la manière dont l’IA transforme les workflows de sécurité applicative, le triage et la divulgation des vulnérabilités. Checkmarx publiera cette contribution au bénéfice de l’ensemble de la communauté de la sécurité.

À propos de Checkmarx

Checkmarx est le leader de la sécurité applicative agentique. La société offre une protection de niveau entreprise tout en réduisant les coûts d’ingénierie et en accélérant la vitesse de développement. Sa plateforme Checkmarx One https://checkmarx.com/product/application-security-platform/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=New_CMO analyse chaque année des milliers de milliards de lignes de code pour le compte d’entreprises du monde entier, divisant par plus de deux la densité de vulnérabilités. Ses agents de sécurité autonomes détectent et contrent en permanence les menaces alimentées par l’IA tout au long du cycle de vie du développement logiciel (SDLC), assurant une protection proactive des codes existants, modernes et générés par IA, à l’échelle de l’entreprise. Suivez Checkmarx sur LinkedIn, YouTube et X.