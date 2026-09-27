Line-up des Assises de la cybersécurité 2026

• Allocution de S.E. M. Christophe Mirmand, ministre d’État monégasque

• Éclairage international de Glen Prichard, directeur de la Cybercrime and Technology Section de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC)

• Témoignage de Vincent Strubel, directeur général de l’ANSSI

• Témoignage de Patrick Touak, Chef du commandement du Ministère de l’Intérieur dans le Cyberespace

Comprendre les systèmes du vivant : ce qu’ils nous apprennent de la performance collective (Conférence de clôture des Assises 2026)

Photographe, biologiste et explorateur, Laurent Ballesta partage les enseignements de ses expéditions les plus ambitieuses à travers des images spectaculaires et des récits hors du commun. Son expérience fait écho aux enjeux de l’IT et de la cybersécurité : dans des environnements complexes où le risque est omniprésent, la performance durable repose avant tout sur l’intelligence collective, la préparation et la capacité à agir ensemble. Une invitation à oser autrement : oser innover, oser coopérer et comprendre que les plus grandes explorations, comme les plus grandes transformations, sont avant tout des aventures collectives.

Keynotes partenaires

• CrowdStrike - Michael Sentonas (CEO) - Mercredi 7 octobre à 18h

• Wiz - Yinon Costica (co-fondateur & VP Product) - Jeudi 8 octobre à 9h30

• Cyera - Yotam Segev (co-fondateur & CEO) - Jeudi 8 octobre à 18h15

• Qualys - Ivan Milenkovic (VP Cyber Risk Technology) - Vendredi 9 octobre à 11h30

Les tables rondes

Cyberjustice à l’international : décryptage et exemples d’affaires européennes

La cybercriminalité, la délinquance organisée et internationale, nécessite des réponses globales et spécifiques de la part des acteurs policiers et judiciaires. Des spécialistes présenteront des affaires emblématiques qui mettent aussi en évidence la pertinence de la coopération internationale entre les acteurs publics et privés comme les entreprises, pour renforcer la lutte contre ce fléau.

Intervenantes : Johanna Brousse, vice-procureur, chef de la section cyber du Parquet de Paris & Flore Mevel, magistrate au sein de la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris (J3), Nicolas Guidoux, Chef de l’office anti-cybercriminalité / DNPJ

Modération : Myriam Quéméner, Magistrate & Garance Mathias, Avocat à la Cour de Paris

L’Art de la cyber : le RSSI du Louvre face à l’imprévisible

Octobre 2025. Le cambriolage du Louvre fait la une des médias. À l’origine, ce n’est pas une crise cyber. Mais très vite, rumeurs, fausses informations, interrogations sur une éventuelle cyberattaque et exposition médiatique transforment l’événement en une crise où le RSSI prend toute sa place.

Un an après cet événement, Christophe Delpierre revient pour la première fois sur la construction d’une stratégie cyber fondée sur l’humilité, la confiance et l’engagement de la direction et une conviction : pour mieux défendre, il faut apprendre à penser comme un attaquant.

Intervenants : Christophe Delpierre , Responsable de la sécurité des systèmes d’information - Musée du Louvre & Jérémy Nedjar, Fondateur - L-XPLOIT Cyber Experts

Modération : Christophe Chesneau, Président d’Opteam DSI et membre du CIP

De la protection à la performance : ce que la géopolitique a changé

La cybersécurité ne protège plus seulement l’entreprise : elle conditionne sa capacité à opérer, à entrer sur des marchés réglementés, à se valoriser, à gagner la confiance de ses partenaires. D’enjeu défensif, elle devient un acteur de la performance globale. Quel tournant est à l’œuvre ? Comment renforcer cette dynamique plutôt que de la subir ? Et comment faire de la géopolitique actuelle, non plus une menace à encaisser, mais un terrain à maîtriser et à anticiper ?

Intervenant.e.s : Véronique Bardet, RSSI - Pierre Fabre, Sébastien Blard, Directeur Cybersécurité - Renault Group & Christine Dugoin-Clément, Chercheuse, Chaire "risques" de l’IAE de Paris, Observatoire IA de Paris 1 Panthéon la Sorbonne et AMGN

Modération : Mélanie Bénard-Crozat, Rédactrice en chef - S&D Magazine et Impact for the future

Osons coopérer pour une Europe cyber plus forte

L’Europe a démontré sa capacité à façonner le cadre réglementaire de la cybersécurité. Le défi est désormais de transformer ce leadership en capacités technologiques, industrielles et opérationnelles. L’essor de l’intelligence artificielle et des dépendances stratégiques grandit, la cybersécurité est devenue un enjeu de protection, mais aussi de compétitivité, de résilience et de souveraineté. Comment les institutions européennes, les autorités nationales, les industriels et l’ensemble de l’écosystème cyber peuvent-ils renforcer leur coopération pour bâtir une Europe plus sûre, plus innovante et plus stratégique ?

Intervenant : Frank Van Caenegem, RSSI - Schneider Electric et Administrateur du CESIN

Modération : Joanna Świątkowska, Secretary General - ECSO

L’humain augmenté : comment défendre à l’heure du temps machine ?

L’intelligence artificielle redéfinit aussi les métiers de la cybersécurité. Alors que les attaquants gagnent en vitesse et en capacité grâce à l’IA, les équipes cyber doivent elles aussi évoluer : nouveaux modes de travail, automatisation des tâches, arbitrages en temps réel, montée en compétences et nouvelles responsabilités. Comment faire évoluer les organisations sans perdre la maîtrise ? Jusqu’où automatiser ? Quelles compétences développer pour rester performants dans un monde où le temps de la machine remplace progressivement le temps humain ?

Intervenants : Vincent Lefret, RSSI Groupement - Coopérative U et administrateur du CESIN & Nicolas Vielliard, Group CISO - Danone

Modération : Fabrice Deblock, journaliste expert en transformation numérique

Le juste risque : accompagner l’innovation sans la freiner

L’innovation s’accélère dans toutes les organisations : IA, nouveaux services, expérimentations, partenariats avec des start-ups… Face à cette dynamique, les directions cybersécurité sont souvent confrontées à un même défi : sécuriser sans ralentir. Comment accompagner les métiers dès les premières phases d’un projet ? Quels garde-fous mettre en place sans brider l’agilité ? Et comment trouver le juste équilibre entre prise de risque, innovation et sécurité ?

Intervenant.e.s : Odile Duthil, Directrice Cybersécurité - Groupe Caisse des Dépôts et Présidente du CLUSIF & Loïs Samain, Responsable de la Stratégie cybersécurité groupe - RATP

Modération : Christofer Ciminelli, Co-fondateur d’Orso Media et du média Le Switch

Résilience numérique : jusqu’où faut-il se préparer ?

Toutes les crises ne se ressemblent pas. Une cyberattaque, la défaillance d’un fournisseur critique ou un kill switch, ne mobilisent ni les mêmes réponses ni les mêmes investissements. Comment définir le niveau de résilience attendu ? Jusqu’où une organisation doit-elle investir dans des capacités qui resteront inactives 99,99% du temps ? La dépendance aux technologies non européennes est-elle devenue un risque à part entière ? Enfin, comment mesurer concrètement la résilience d’une organisation ?

Intervenants : Laurent Amsel, Group CISO - ENGIE & Arnaud Martin, Directeur des Risques Opérationnels - Groupe Caisse des Dépôts

Modération : Véronique Loquet, experte en cybersécurité

Programme détaillé des tables-rondes

https://www.lesassisesdelacybersecurite.com/fr-FR/programme/tables-rondes

Des meet-ups

• NIS2 : faire de la contrainte réglementaire un accélérateur de résilience - Mercredi 7 à 16h

• CRA & IA Act : de la conformité à l’exécution - Jeudi 8 à 10h

• Menace quantique : les premières étapes d’une feuille de route concrète - Jeudi 8 à 11h

• SOC à l’ère de l’IA agentique : augmenter l’humain et maîtriser l’agent - Jeudi 8 à midi

• Déposer plainte : transformer l’incident en action - Jeudi 8 à 16h

Programme détaillé des meet-ups

https://www.lesassisesdelacybersecurite.com/fr-FR/programme/meet-ups

Du networking

Pour vivre l’expérience des Assises autrement, et grâce à ses partenaires, l’événement est ponctué d’instants de networking informel et de détente ! Soirées de networking thématiques, parenthèses sportives et animations offrent une pause entre deux rendez-vous One to One et permettront d’échanger autrement.

Programme des soirées et activités

https://www.lesassisesdelacybersecurite.com/fr-FR/programme/activites-sur-site#activites

À propos des Assises de la cybersécurité - Plus qu’un événement, Les Assises de la cybersécurité sont, depuis plus de 25 ans, une véritable institution pour les experts du domaine, réunissant une communauté engagée pour discuter des problématiques actuelles et futures de la cybersécurité.

Dans un cadre unique, Les Assises combinent rendez-vous sur mesure, programme de contenus riche, retours d’expérience et moments de networking entre pairs, favorisant ainsi les échanges entre les dirigeants cybersécurité des grands comptes français (tels que les RSSI, DSI, Directeurs Techniques, …) et les offreurs de solutions les plus à la pointe du marché cyber.

Grâce à un équilibre entre contenus experts apportant des visions stratégiques et opérationnelles et de nombreuses opportunités de networking, Les Assises constituent un véritable accélérateur d’échanges et de prises de décisions dans le domaine de la cybersécurité. Pour plus d’informations : lesassisesdelacybersecurite.com

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