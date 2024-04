Zoom Video Communications Inc. annonce de nouvelles capacités d’AI Companion

avril 2024 par Marc Jacob

Ask AI Companion offrira une nouvelle façon d’interagir avec AI Companion à travers la plateforme Zoom. Il rassemblera, synthétisera et partagera des informations provenant de Zoom Meetings, Zoom Mail, Zoom Team Chat, Zoom Notes, Zoom Docs, et plus, pour améliorer la productivité et aider à planifier la journée de travail. Ask AI Companion permettra de se préparer pour les réunions et de les récapituler, de montrer les points d’action pertinents, de rédiger des ordres du jour et de résumer les fils de discussion, les e-mails et les documents. Dans une version ultérieure, il pourra également extraire du contenu pertinent de certaines applications tierces (si le client choisit de les activer).

Zoom Phone est désormais doté de fonctionnalités AI Companion : les utilisateurs peuvent demander un résumé de l’appel et les prochaines étapes pour se concentrer sur la conversation au lieu de prendre des notes. S’ils manquent un appel important, la priorisation de la messagerie vocale remonte les messages urgents en tête de la file d’attente, et l’extraction des tâches de la messagerie vocale permet de comprendre les prochaines étapes sans avoir à écouter chaque message. Avec le résumé des fils de discussion des SMS d’équipe dans PowerPack, ils peuvent rapidement rattraper leur retard après s’être absentés.

Dans Zoom Team Chat, AI Companion permet de gagner du temps grâce à une planification intelligente qui détecte automatiquement l’intention d’organiser une réunion dans le chat et suggère une heure. Prochainement, il pourra compléter une phrase et étendra sa prise en charge à 38 langues pour les fonctionnalités de composition de chat et de résumé de fil de discussion. Dans Zoom Whiteboard les organigrammes et les cartes heuristiques peuvent être générés et affinés à l’aide d’un simple prompt, pour plus d’options de brainstorming et de créativité.

Zoom Contact Center inclut déjà AI Companion for Contact Center sans coût supplémentaire. Les autres fonctionnalités en temps réel disponibles avec AI Expert Assist comprennent la récupération intelligente et la suggestion des meilleures réponses à partir d’un ensemble de bases de connaissances, de systèmes de gestion de la relation client (CRM) et d’autres systèmes d’enregistrement. Les superviseurs ont désormais une visibilité sur les engagements en direct de leurs agents avec un sentiment client en temps réel, des transcriptions en direct et des résumés de conversation à partir d’un tableau de bord unique pour identifier facilement quand ils ont besoin de fournir une assistance.

Les améliorations Zoom Events comprennent une nouvelle génération d’images AI Companion qui permet aux hôtes de créer des images personnalisées à partir d’un simple texte pour les pages d’inscription à l’événement, les arrière-plans virtuels et les e-mails marketing. Pour combler le fossé entre les événements hybrides et les événements en personne, l’intégration de Swoogo permet d’atteindre des publics plus larges.