Domo étend ses capacités d’intégration native dans Snowflake Data Cloud

mars 2024 par Marc Jacob

Domo, en s’appuyant sur Snowflake, permet aux utilisateurs de simplifier la gestion de leurs données et d’accéder à des informations exploitables grâce à une intégration native et bidirectionnelle basée sur Domo Cloud Amplifier. Cloud Amplifier permet aux clients communs d’exploiter la valeur du Data Cloud à travers une couche virtuelle unique, leur permettant de tirer le meilleur parti de leurs investissements existants en matière de données et de reporting en connectant davantage de données, en unifiant la gouvernance des données et en rendant les informations disponibles en temps réel et, plus important encore, actionnables.

Cette intégration native avec Snowflake est renforcée par les récentes mises à jour de Magic ETL, la fonctionnalité ETL drag-and-drop de Domo, donnant aux utilisateurs la possibilité d’interroger et de transformer efficacement les données directement sur la plateforme Snowflake en utilisant l’optimisation pushdown, où les données sont traitées sur et non pas déplacées depuis Snowflake.

Domo permet aux utilisateurs de disposer de l’intelligence des données dont ils ont besoin pour améliorer la prise de décision au sein de l’entreprise grâce aux fonctionnalités suivantes :

• Intégration de données : Plus de 1 000 connecteurs et un puissant kit d’outils ETL à code réduit permettent aux utilisateurs d’intégrer des données provenant de pratiquement n’importe quelle source dans le Snowflake Data Cloud, sous forme de données utilisables pour l’analyse métier.

• BI et analyse : Des visualisations faciles à partager, des alertes opportunes, des informations pertinentes et une IA générative flexible aident les utilisateurs à améliorer la préparation des données, à identifier des modèles et des informations cachés et à automatiser les tâches.

• Création d’applications : Les outils de création d’applications, du code bas au code pro, permettent aux utilisateurs de créer des applications professionnelles qui leur donnent les moyens d’agir sur les informations, d’automatiser les flux de travail et d’obtenir des résultats.

• Intégrité des données : Les utilisateurs peuvent conserver leurs données dans Snowflake, ce qui réduit la nécessité de déplacer et de transformer les données entre différents outils et sources.

• Évolution dans le nuage : L’architecture cloud native évolue automatiquement au sein de Snowflake Data Cloud, créant ainsi un écosystème de données unifié.

• Sécurité et contrôle : Des outils de sécurité robustes, dont l’authentification OAuth récemment lancée, permettent de protéger les données sensibles pour une sécurité et une gouvernance cohérentes et de bout en bout.

La possibilité d’exploiter les capacités Magic ETL de Domo sur Snowflake permettra aux clients communs de tirer davantage de valeur de l’écosystème Data Cloud de Snowflake. En s’associant à Domo, les utilisateurs peuvent accéder facilement et intuitivement à des informations sur leurs données grâce à la plateforme de Snowflake.