Eho.Link dévoile sa solution ÉHO.CONNECT

avril 2024 par Marc Jacob

Eho.Link dévoile sa nouvelle solution ÉHO.CONNECT. Cette offre de nouvelle génération intègre plusieurs technologies modernes et performantes pour fournir un service de communication sur Internet basé sur un réseau privé virtuel sécurisé et simple (VPN), le rendant accessible même aux utilisateurs sans connaissances techniques.

ÉHO.CONNECT a été conçu pour être plus simple, plus rapide et plus sécurisé que les protocoles VPN existants. Il utilise des cryptographies de pointe et a une conception épurée, ce qui facilite son audit et sa maintenance. ÉHO.CONNECT fonctionne en réalisant des tunnels chiffrés entre les équipements informatiques assurant ainsi une connexion sécurisée et privée.

La solution fonctionne de manière bidirectionnelle : les tunnels de connexion se réalisent dans les deux sens entre deux équipements contrairement aux VPN classiques unidirectionnels qui se connectent toujours du client vers le serveur. La communication bidirectionnelle permet une plus grande interaction et une adaptation plus dynamique aux besoins des échanges et aux réactions des interlocuteurs.

Authentification forte et architecture P2P

ÉHO.CONNECT s’appuie sur un mécanisme d’authentification forte, SSO et ZeroTrust basé sur des identités provenant par exemple de fournisseurs d’identité tiers. Cette approche élimine le besoin de gérer des mots de passe VPN spécifiques, réduisant ainsi les risques de sécurité associés aux mots de passe faibles ou réutilisés. L’authentification se fait de manière transparente, souvent en utilisant l’authentification à deux facteurs (2FA) déjà configurée par l’utilisateur, renforçant ainsi la sécurité.

L’architecture point à point de la solution permet pour sa part d’établir des connexions. Les données sont échangées directement entre les appareils sans passer par un serveur central. Cette technologie réduit la latence, améliore la performance des connexions tout en diminuant la dépendance à une infrastructure centrale, ce qui est un avantage en termes de résilience, de confidentialité et de souveraineté.

ÉHO.CONNECT présente des avantages spécifiques adaptés à différents cas d’utilisation et aux préoccupations de sécurité personnelle et professionnelle comme l’accès à distance pour une communication voix, une visioconférence, des échanges de fichiers, une prise de main à distance d’équipements, etc.