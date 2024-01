Venafi annonce la nomination de Patrick Dennis au poste de PDG de Venafi

janvier 2024 par Marc Jacob

Venafi annonce la nomination de Patrick Dennis au sein de l’équipe de direction, au poste de président-directeur général (PDG). La nomination de Patrick a eu lieu dans la foulée de l’annonce par Venafi d’une croissance de plus de 150 % sur 12 mois de son marché Software as a Service (SaaS) mondial et de sa reconnaissance des meilleures entreprises d’Inc. 2023, réaffirmant ainsi sa mission, qui consiste à préparer les organisations de premier plan pour l’avenir, en leur proposant des solutions SaaS de pointe pour sécuriser le cœur de leur infrastructure numérique : les identités machines.

Patrick justifie de 25 ans d’expérience auprès des leaders de la technologie, notamment EMC, Oracle, Guidance Software et plus récemment ExtraHop. Son poste de Chef des Opérations chez EMC lui a permis de diriger une unité opérationnelle pesant 11 milliards de dollars ; il fut le PDG de Guidance Software, racheté par OpenText ; enfin, son dernier poste chez ExtraHop lui a permis de quasi doubler la taille de la société, faisant de celle-ci le leader de la Sécurité Réseaux selon Forrester Wave. En tant qu’ancien gestionnaire d’exploitation de Vector Capitol, il apporte également son expérience inestimable en matière de capitaux privés.

Après avoir brillamment dirigé la société pendant 14 ans et l’avoir hissée en position de leader, Jeff Hudson va quitter ses fonctions de PDG pour assumer ses nouvelles fonctions de PDG émérite. Il continuera à travailler aux côtés de la communauté RSSI et DSI mondiale afin de concevoir un monde plus sécurisé. Jeff et l’équipe Venafi ont créé la catégorie gestion des identités machines autour de leur vision de la cybersécurité, en collaboration avec des dizaines de RSSI parmi les plus innovateurs au monde.