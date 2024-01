Atempo nomme Aurélie Godec au poste de Directrice Support Clients et Services

janvier 2024 par Marc Jacob

Cette nomination s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de toujours soutenir et améliorer le service fourni dans l’objectif de mieux servir ses clients et partenaires.

Diplômée de l’Université Pierre et Marie Curie où elle a obtenu un Magistère d’informatique appliquée ainsi qu’un Master Sciences et Technologies, Aurélie affiche une solide expérience dans le monde de l’édition de logiciels avec une connaissance multi facettes des enjeux. Son évolution de carrière en tant que Directrice Technique, puis Directrice de la Gestion Produit et enfin Directrice du Support et de la Relation Clients lui ont permis de développer une expertise critique du métier tant au niveau local qu’international.

Vers une convergence technologique pérenne

Depuis près de six ans, Atempo a réalisé de lourds investissements dédiés à la rationalisation de portefeuille solutions et à l’innovation. Les offres des segments de clientèle TPE-PME et Grands comptes sont désormais adossées au même socle technologique. "Nos solutions ont été revues en profondeur pour être facilement déployées, maintenues en conditions opérationnelles et monitorées par nos partenaires revendeurs, intégrateurs ou MSP. Notre Support évolue en conséquence pour soutenir notre écosystème et l’accompagner dans la montée en compétences afin de toujours mieux servir nos clients" déclare Luc d’Urso, CEO d’Atempo.

Membre du Comité de Direction et directement rattachée à Luc d’Urso, Aurélie aura pour principale mission de s’assurer de la satisfaction de nos partenaires technologiques, revendeurs et MSP, en vue de renforcer la confiance de nos clients et de les accompagner dans l’évolution de leurs besoins. Pour réussir dans ses missions, Aurélie peut compter sur l’expertise reconnue en matière de protection et de gestion des données des équipes de Support et Services Professionnels d’Atempo.