Trend Cloud One™ for Government obtient une nouvelle mise en conformité avec l’autorisation d’exploitation FedRAMP®

janvier 2024 par Marc Jacob

« Lors de l’évaluation d’un fournisseur de sécurité, nous examinons chaque spécificité de son offre pour comprendre son champ d’expertise et ce qui le distingue sur son marché. L’autorisation d’opérer avec FedRAMP et d’être distribué sur sa place de marché est très prisée, il s’agit du plus haut niveau de compétences et de conformité existant en matière de sécurité. Elle offre une valeur ajoutée aux entreprises, quels que soient leurs besoins au niveau fédéral américain. En nous associant à Trend, nous sommes en mesure d’en faire profiter nos clients et leurs organisations », reconnaît Mark Houpt, Chief Information Security Officer – DataBank.

Référence en matière de certifications gouvernementales mondiales, cette nouvelle autorisation apportera les capacités de protection des serveurs, des charges de travail et des endpoints de Trend aux clients qui ont choisi de moderniser leurs environnements cloud, aussi bien privé que public.

L’expertise de Trend Micro a été reconnue par les cabinets d’analyses Forrester et Gartner, qui l’ont respectivement désigné comme leader du ‘Forrester Wave™ : Endpoint Detection and Response (EDR), Q2 2022’ et du ‘Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platform (EPP)’, à 17 reprises depuis 2002.

Trend a également été nommé leader sur le marché de la sécurité des charges de travail du cloud hybride par IDC pendant cinq années consécutives[1].

« Le marché a besoin d’une plateforme complète qui offre à la fois une visibilité globale des cyber-risques et permet de gérer les mesures correctives. Notre partenaire historique ayant franchi cette nouvelle étape du programme FedRAMP, nous serons ravis de fournir les capacités exceptionnelles de l’offre Trend Micro à nos clients. L’engagement constant de Trend Micro auprès du gouvernement fédéral des Etats-Unis offre aux autorités du secteur public et aux fournisseurs la sécurité évolutive et flexible dont ils ont besoin pour gérer efficacement les risques », commente Karen Laughton, Executive Vice President of Advisory Services – Coalfire.

Ce qui nécessite plusieurs solutions de sécurité chez certains fournisseurs peut être réalisé avec l’offre unique de Trend Micro. Celle-ci comprend des fonctionnalités de défense contre les intrusions pour atténuer les attaques et identifier les risques potentiels, faciliter l’identification et la réduction des vulnérabilités et en filtrer les exploitations non corrigées. Des fonctionnalités conçues pour laisser le temps aux cycles de correction de s’accomplir tout en limitant l’exposition non désirée aux risques. Disponible en mode SaaS, elle permet aux clients de bénéficier d’une réduction de l’impact opérationnel grâce à l’automatisation de l’installation, des mises à jour de configuration, des correctifs et des sauvegardes. Un atout qui leur permet de se concentrer sur des tâches de sécurité plus urgentes.

Trend Cloud One™ for Government apporte le plus haut niveau de protection aux organisations fédérales et aux organisations axées sur la conformité, souvent ciblées par les acteurs de la menace. Parmi ses principales fonctionnalités :

• La sécurité complète des postes et des charges de travail : une solution SaaS complète qui garantit la sécurisation des terminaux des utilisateurs, des serveurs, des data centers et des charges de travail cloud, sans compromettre les performances.

• Le niveau de protection le plus élevé du marché contre tous les types de menaces : assure la détection et la protection contre les vulnérabilités, les logiciels malveillants et les modifications non autorisées grâce à une sécurité complète pour divers environnements.

• Des intégrations qui permettent une détection et une réponse aux incidents cyber plus rapidement via l’élimination des angles morts, de la surcharge d’alertes, de la complexité opérationnelle et des failles de sécurité.

• Une mise en conformité simplifiée : Trend Cloud One™ for Government est notamment certifiée par FedRAMP, ISO et CSA. Elle dispose des capacités de conformité nécessaires pour rationaliser en toute confiance la gestion des cyber-risques.

L’obtention de ce statut FedRAMP atteste de la confiance du secteur public américain dans la capacité de Trend à sécuriser la surface d’attaque croissante du cloud des agences gouvernementales comme de leurs partenaires et fournisseurs.

Dans ce contexte, Trend s’engage à respecter la confidentialité des données et la transparence de la collecte d’informations. Le traitement des données restera aux États-Unis et les données seront séparées de l’environnement commercial cloud de Trend Micro afin de garantir qu’elles ne soient accessibles qu’aux analystes disposant d’une habilitation de sécurité pour répondre aux exigences strictes du programme gouvernemental FedRAMP.

« En tant que distributeur de Trend Micro pour le secteur public, Carahsoft se réjouit de cette étape décisive dans le processus d’autorisation FedRAMP. Les investissements de Trend Micro démontrent à la fois l’importance de ce programme et son engagement à faciliter la migration sécurisée vers le cloud pour les organisations. Ils reflètent également la reconnaissance accordée à ce programme pour ses clients et partenaires revendeurs qui soutiennent ce marché », précise Craig P. Abod, President – Carahsoft.

Créé en 2011, le Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP®) est une initiative gouvernementale conçue pour permettre aux organisations d’utiliser en toute sécurité des technologies cloud avancées afin d’améliorer leur agilité opérationnelle, leur rentabilité et leur innovation. La classification FedRAMP standardise la sécurité et l’évaluation des risques pour les technologies cloud et les agences fédérales, en utilisant des normes et des directives très transparentes du National Institute of Standards and Technology (NIST).