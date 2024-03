Vade lance Vade for Google Workspace

mars 2024 par Marc Jacob

Depuis la publication de son Market Guide for Email Security in 2020, Gartner recommande aux entreprises d’adopter un supplément intégré de sécurité à la messagerie dans le cloud (ICESS) pour protéger les services de messagerie cloud tels que GWS, notant les limites de ces plateformes en matière de protection contre les menaces sophistiquées. Cette recommandation s’applique aux plus de 9 millions d’entreprises qui ont un accès payant à GWS. Vade for Google Workspace fait partie des dernières options ICESS disponibles.

Comme l’a montré le programme bêta de Vade, Vade pour Google Workspace améliore la détection des menaces, le filtrage du « courrier gris » et davantage de précision par rapport à GWS, tout en réduisant le nombre de faux positifs pour les e-mails de spear-phishing. Les participants au programme bêta se sont également déclarés plus satisfaits de la console d’administration de Vade que de celle de GWS.

Vade for Google Workspace offre une sécurité avancée de la messagerie, alimentée par l’IA, qui protège contre les menaces les plus sophistiquées de phishing, de spear-phishing et de logiciels malveillants basés sur la messagerie. La solution est alimentée par un moteur d’IA qui apprend en permanence à partir d’un réseau mondial d’intelligence de plus de 1,4 milliard de boîtes aux lettres protégées, de rapports quotidiens de millions d’utilisateurs et d’informations détaillées provenant d’analystes des cybermenaces. Vade for Google Workspace offre de nombreux avantages, notamment :

• Protection contre les menaces émergentes liées à la messagerie électronique, y compris les attaques de type "zero-day".

• Une architecture en ligne qui analyse instantanément les e-mails avant leur envoi.

• Couches de protection supplémentaires qui détectent davantage de menaces que le système GWS seul.

• Filtrage et classification améliorés et plus précis du « courrier gris ».

• Suppression automatique des menaces nouvellement identifiées après livraison.

• Interface et console d’administration simplifiées et conviviales.