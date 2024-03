Tanium et Orange Cyberdefense lancent l’offre Xtended

mars 2024 par Marc Jacob

Tanium, et Orange Cyberdefense annoncent le lancement de Xtended Patching, une offre commune de services de sécurité managés qui s’appuie sur la capacité de la plateforme Tanium XEM à fournir une visibilité en temps réel et des actions de remédiation à l’échelle.

Le lancement de l’offre associe l’expertise d’Orange Cyberdefense en matière de cybermenaces à la puissance inégalée de la plateforme XEM de Tanium pour améliorer la collaboration entre les équipes opérationnelles et celles chargées de la sécurité. La plateforme de Tanium fournit aux clients une visibilité et un contrôle en temps réel sur l’ensemble de leurs endpoints, ainsi que des actions de remédiation. Tanium XEM est capable d’analyser les données issues de chaque endpoint et d’appliquer les mises à jour rapidement sur l’ensemble du parc, permettant ainsi aux organisations de briser les silos traditionnels entre les différents outils de gestion de la sécurité en réduisant la complexité, les coûts et les risques associés.

Avec Xtended Patching, le partenariat de longue date avec Orange Cyberdefense connaît une nouvelle étape, qui est le fruit du succès de la collaboration des deux entités avec leurs clients communs.

« Nous sommes fiers de pouvoir franchir un nouveau cap dans notre collaboration de longue date avec Orange Cyberdefense », déclare Dagobert Levy, Vice-président, Europe du Sud chez Tanium. « En intégrant la plateforme Tanium aux services managés maintes fois primés d’Orange Cyberdefense, nous pouvons offrir à nos clients une visibilité, un contrôle et une protection inégalés de leurs actifs numériques. De cette manière, nous continuons à apporter chaque jour plus de valeur et d’innovation à nos clients. »

Xtended Patching, une offre pour aider les entreprises à protéger leurs endpoints dans un contexte de croissance exponentielle des menaces

Cette nouvelle collaboration entre Tanium et Orange Cyberdefense offre aux entreprises la possibilité de protéger leurs endpoints à l’échelle, notamment dans un contexte de croissance exponentielle du nombre et de l’ampleur des vulnérabilités qui touchent les parcs informatiques, quelle que soit leur taille.

De plus, l’offre répond au besoin des entreprises de réduire les délais de remédiation à un incident cyber et d’application des correctifs (patching), au moment où en moyenne, 97 jours sont nécessaires pour appliquer un correctif.

Enfin, la création de Xtended Patching vise à aider les organisations à acquérir une visibilité et un contrôle sur l’ensemble de leurs assets informatiques. De cette manière, les entreprises peuvent éviter que des actifs non-gérés ou non-conformes ne deviennent une source supplémentaire de risque.

Une offre en self-service pour s’adapter au contexte opérationnel de chaque entreprise

Avec Xtended Patching, les entreprises peuvent bénéficier de l’appui du SOC d’Orange Cyberdefense et avoir accès à 4 services :

Découverte et inventaire : fournir une visibilité complète sur l’environnement matériel et applicatif.

Identification des vulnérabilités : identifier les vulnérabilités, les analyser et prioriser les remédiations en fonction du contexte opérationnel.

Patching : déployer les remédiations et correctifs aux vulnérabilités.

Conformité et hygiène : gérer la conformité du parc informatique et le cycle de vie des applications et de systèmes d’exploitation

Les clients peuvent utiliser les services Patching et Conformité et hygiène en cogestion avec le SOC d’Orange Cyberdefense, ce qui leur permet de déclencher les actions de remédiation en fonction de leur contexte opérationnel et de leur seuil de tolérance au risque cyber. Cela leur permet de s’adapter à leurs contraintes opérationnelles, comme par exemple pour limiter l’application de correctifs qui entraîneraient un arrêt des opérations à un moment critique pour l’entreprise.

Par ailleurs, l’offre Xtended Patching procure de nombreux avantages à ses clients, parmi lesquels :

Une visibilité accrue sur son environnement

Une priorisation fine des remédiations aux vulnérabilités identifiées

Plus de rapidité dans l’exécution du patching à l’échelle et une visibilité en temps réel de l’état du patching

Des systèmes et des configurations conformes aux référentiels IT et de sécurité de l’entreprise et une visibilité en temps réel de l’état de conformité du parc informatique

Un accompagnement par des experts d’Orange Cyberdefense

Une plateforme de service qui permet de fédérer les équipes opérationnelles et celles chargées de la sécurité

L'offre s'adresse à tout type d'entreprise, de la TPE / PME via l'offre Micro-SOC d'Orange Cyberdefense, aux grands groupes.