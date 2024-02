Trend Micro France nomme Emmanuel Launay à la tête de son entité Channel

février 2024 par Marc Jacob

Après l’annonce de l’évolution de son programme Partner, Trend Micro France parfait son organisation autour de son réseau de distribution. Emmanuel Launay est promu au poste de Head of Channel France. Cette nomination tend notamment à soutenir l’écosystème de Trend Micro dans la compréhension et l’acquisition de nouvelles compétences autour de son offre phare : Trend Vision One™.

Emmanuel Launay aura pour mission principale d’assurer le business développement et les alliances stratégiques de Trend Micro sur l’ensemble de l’Hexagone. Il reportera directement à Patrick Berdugo qui est Senior Sales Country Director France chez Trend Micro.

Il aura également la charge de présenter les évolutions du programme Partenaires de Trend Micro, conçu pour aider son écosystème de distribution à proposer une offre de cybersécurité complète et accélérer ainsi leur développement commercial, grâce à sa plateforme Trend Vision One™.

Dans ce contexte, il sera accompagné d’une équipe dédiée (4 personnes) avec laquelle il œuvra à s’entourer de partenaires experts de la cybersécurité en quête d’une plateforme mutualisée, multi-tenante à proposer à leurs clients.

Profil complet qui allie maîtrise technique et commerciale, Emmanuel mettra à profit son expérience acquise auprès d’acteurs majeurs de l’informatique et plus particulièrement des réseaux au service de l’animation du réseau de distribution de Trend Micro. Consécutivement responsable commercial Grands Comptes chez Cegelec, Matra Nortel et 3Com, il intègre HP France en 2010 où il occupera successivement les postes de Service Provider Sales, Partner Sales Specialist et Regional Account Manager Sud-Ouest.

Diplômé de Centrale Supelec, Emmanuel a rejoint Trend Micro en 2017 au poste de Cyber Security Regional Account Manager pour la région Sud-Ouest, avant d’être nommé Major Account Manager, en charge des clients œuvrant dans les domaines de l’aérospatial, des services et de l’industrie. Il était depuis 2022 Sales Manager dédié aux Grands Comptes, chez Trend Micro France.

