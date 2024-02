L’IPSSI nomme Damien Jordan Directeur Général de l’école

février 2024 par Marc Jacob

L’IPSSI, école spécialisé en informatique et cybersécurité, annonce la promotion de Damien Jordan, Directeur marketing et commercial de l’école depuis 2020, au poste de Directeur Général. Avec ses nouvelles fonctions, Damien Jordan aura la responsabilité de diriger l’institution vers une croissance continue, de renforcer la qualité de l’enseignement et de consolider la position de l’IPSSI en tant que référence incontournable dans le secteur de la formation aux technologies de l’information.

Damien Jordan s’est très vite dirigé vers le monde de l’éducation avec une première expérience en tant que Responsable Digital, Marketing et Communication pour l’HETIC. Une expérience fructueuse puisque l’école enregistre une croissance de 300 à 1 200 étudiants en huit ans. Durant cette même période, Damien Jordan à également eu un rôle chez Galileo Global Education (groupe propriétaire de l’HETIC) en tant que Responsable marketing & innovation pendant quatre ans.

À la suite de cela, Damien Jordan devient Directeur Marketing & Commercial. D’abord à l’Ecole Multimédia, puis à l’IPSSI, de 2020 à 2023 avant d’en devenir le Directeur Général. Depuis 2020 le nombre d’étudiants de l’IPSSI est passé de 550 à 1500 début 2024. Sa connaissance approfondie du secteur de l’informatique et des technologies de l’information est un atout considérable pour guider l’IPSSI vers de nouveaux sommets dans le domaine de la formation aux systèmes d’information.

Fondée en 1998 et basée à Paris, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines, Lyon, Nice et Montpellier, IPSSI est un établissement d’enseignement supérieur privé spécialisé dans les métiers de l’informatique et du numérique. Les formations en alternance offrent l’obtention de titres et de diplômes reconnus par l’État.