Kaspersky refond son programme de partenariat Kaspersky United

février 2024 par Marc Jacob

Kaspersky est un fournisseur qui réalise la majorité de ses activités par l’intermédiaire d’un réseau mondial de partenaires, travaillant avec une variété de structures ayant des modèles et des processus d’affaires différents. Cet ensemble de partenariats complexes nécessite une approche plus personnalisée, couvrant les besoins et les attentes spécifiques à chaque type de partenaires. Dans cette optique, le programme de partenariat de Kaspersky United est désormais divisé en quatre volets axés sur les différents modèles d’entreprise : Vendre (Sell), Déployer (Deploy), Gérer (Manage) et Construire (Build).

Programme de partenariat Sell

Les revendeurs, les intégrateurs de systèmes et les revendeurs à valeur ajoutée (VAR), grâce à leur position unique sur le marché et leur accès aux clients, ont été les principaux acteurs de la distribution et de la revente des technologies Kaspersky. Le programme Sell est une évolution du programme United, qui a toujours été bien accueilli par ses partenaires. Il reste clair et transparent. Le programme de réductions a été simplifié et étendu à l’ensemble des portefeuilles de produits Kaspersky.

Programme de partenariat Deploy

En matière de cybersécurité, la tendance n’est plus à simplement vendre des solutions, mais à aider directement les clients et les partenaires à résoudre leurs problèmes. Le programme de partenariat Deploy est conçu pour étendre le réseau de partenaires experts qui comprennent les technologies de cybersécurité de l’entreprise, sont capables de faire de la prévente, de présenter une démonstration des solutions et de fournir une preuve de concept à leurs clients. Ces derniers bénéficieront d’une assistance technique supplémentaire, de capacités d’adaptation et d’avantages financiers, notamment d’un nouveau système de réductions concurrentiel.

Programme de partenariat Manage

Le nouveau programme Manage est conçu pour développer et soutenir les fournisseurs de services gérés (MSP), les professionnels fournissant des accompagnements et des solutions gérées par le biais de modèles de consommations souples. Ces derniers proposent des services de sécurité aux clients à partir du Security Operations Center, ou conçoivent des solutions sur mesure basées sur les services Kaspersky. Pour ces associés, Kaspersky introduit des programmes de réductions dédiés, étend le soutien technique et envisage une harmonisation du service recherche et développement (R&D) pour soutenir l’activité des services gérés.

Dans le cadre du programme Manage, trois niveaux de partenariats sont disponibles. MSP est un partenariat d’entrée de gamme pour ceux qui proposent des solutions de cloud computing et de marché de masse. Le deuxième niveau est MSP Advanced, conçu pour les partenaires MSP expérimentés, ayant des volumes de vente élevés et une expertise commerciale avancée. Enfin, le partenariat MSSP est destiné à ceux qui souhaitent ajouter des fonctionnalités de cybersécurité avancées à la palette de services qu’ils proposent à leurs clients. Chaque niveau offre une structure d’avantages différente, y compris un programme de rabais spécifique, ainsi qu’un support technique et marketing de pointe qui répond au mieux aux besoins de chaque type de partenaire.

Programme de partenariat Build

Le programme de partenariat Build est une offre qui répond directement au nombre croissant de partenaires technologiques de Kaspersky. Il s’appuie sur 27 ans d’expérience, de coopération avec les principales sociétés de produits et de services informatiques pour orchestrer un programme de partenariat personnalisé. Ce programme permet aux partenaires technologiques de Kaspersky d’enrichir leur offre grâce à l’expertise mondialement reconnue de Kaspersky et/ou de réduire le temps de mise sur le marché de leurs produits et services. Kaspersky assistera ses partenaires Build dans l’intégration des produits, les mettra en relation avec ses experts en R&D et pourra leur offrir un soutien marketing (au cas par cas), et bien d’autres avantages. Le programme Build comporte deux niveaux de partenariats : Technologie et Stratégie.