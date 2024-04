TD SYNNEX développe son offre en produits remanufacturés en Europe avec Cisco Refresh

avril 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX annonce le développement de son offre d’équipements reconditionnés certifiés Cisco Refresh dans toute l’Europe. Le distributeur dispose désormais d’un stock Cisco Refresh prêt à être expédié aux revendeurs, directement depuis ses installations logistiques. L’objectif est d’accélérer les délais de livraison et d’accroître la visibilité sur la disponibilité des produits, afin d’aider les partenaires à incorporer une plus grande gamme de solutions durables dans leurs offres Cisco.

Cette évolution intervient à un moment où la demande de durabilité environnementale dans les achats technologiques s’accélère. Comme l’indique le rapport TD SYNNEX sur l’Orientation Technologique 2023, 69 % des acteurs de la distribution estiment que les considérations ESG influencent les achats de produits informatiques et 51 % déclarent proposer des programmes de recyclage ou de reprise dans le cadre de l’économie circulaire, tandis que 33 % des partenaires prévoient d’investir dans la gestion du cycle de vie des produits au cours des douze prochains mois.

En outre, les partenaires signalent que de nombreux projets du secteur public exigent qu’un pourcentage de produits informatiques soit acheté dans le cadre de l’économie circulaire, ce qui accroît la demande de produits remis à neuf ou recyclés.

Les produits recyclés Cisco Refresh concernent différentes catégories : appareils de collaboration, routeurs, switchs, solutions de sécurité et modules émetteurs-récepteurs. Les équipements reconditionnés certifiés sont des produits d’occasion qui ont fait l’objet de mises à jour logicielles et matérielles essentielles et qui ont été testés de manière approfondie pour répondre aux spécifications strictes du fabricant, en respectant les mêmes normes de qualité que celles attendues pour un produit neuf.

Comme annoncé en septembre, les partenaires européens qui souhaitent accélérer leurs pratiques d’économie circulaire avec Cisco peuvent obtenir, via TD SYNNEX, la certification en durabilité environnementale de Cisco. Cette certification permet aux partenaires d’accéder et de bénéficier des programmes informatiques durables de Cisco, tels que Takeback et Green Pay. La certification aide également les partenaires à progresser vers le statut de partenaire Cisco Select.