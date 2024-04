Infinidat noue une alliance stratégique avec TCS

avril 2024 par Marc Jacob

Infinidat annonce un partenariat stratégique avec Tata Consultancy Services (TCS). Cette collaboration se concentrera sur la création de nouveaux services que TCS fournira pour compléter les solutions InfiniBox® et InfiniGuard® d’Infinidat. Cela va permettre aux entreprises de simplifier leurs opérations informatiques, d’améliorer la cybersécurité et la cyber-résilience de leur infrastructure de stockage, et de réduire leur coût total de possession (TCO). Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la relation de longue date entre Infinidat et TCS.

TCS est reconnu pour ses capacités d’intégration de systèmes, ainsi que pour ses services cloud à valeur ajoutée de qualité supérieure destinés aux entreprises. Infinidat est l’un fournisseur de solutions de stockage d’entreprise.

En travaillant avec les entreprises du Forbes Global 2000, TCS et Infinidat partagent déjà certaines des mêmes entreprises clientes dans des secteurs tels que les services financiers, l’assurance, la vente au détail, le biomédical et l’industrie manufacturière. À l’avenir, ce partenariat entre deux leaders mondiaux stimulera l’innovation dans le développement et le déploiement de nouveaux services et solutions. Ce afin de répondre aux exigences des entreprises du monde entier et qui rendent les infrastructures des entreprises plus résistantes aux risques cyber. Les deux entreprises travailleront de concert pour tirer parti de leurs synergies et écosystèmes étroits et renforcer les relations avec les grandes entreprises grâce au partage des connaissances et aux garanties en matière de technologie de stockage, tout en nouant de nouvelles relations avec un nombre croissant de clients.

"Nous sommes heureux de conclure un partenariat stratégique avec Infinidat afin de co-créer des solutions de stockage d’entreprise d’avenir et favorisant la cyber-résilience dans tous les secteurs d’activité. L’expertise approfondie de TCS, son vivier de talents et son vaste écosystème de partenaires accompagnent les clients dans la transformation digitale, en stimulant la croissance de l’entreprise ", a déclaré V. Rajanna, Président, Technologie, Logiciels et Services, TCS.

Infinidat ouvre la voie en fournissant des outils logiciels innovants pour automatiser le stockage dans le cloud hybride et la résilience du cyber stockage, modernisant ainsi les services de stockage des entreprises, avec InfuzeOS™ Cloud Edition pour des déploiements de cloud hybride rationalisés et l’ajout le plus récent de capacités de cyber détection pilotées par l’IA dans la technologie InfiniSafe® pour mieux résister aux cyber-attaques. InfiniSafe, qui est également disponible avec InfuzeOS Cloud Edition d’Infinidat, fournit des fonctionnalités critiques pour récupérer rapidement toutes les données protégées qui pourraient être compromises par une attaque de ransomware ou de logiciel malveillant. Selon les termes de ce nouvel accord, TCS sera en mesure de construire de nouveaux services autour de cette fonctionnalité révolutionnaire, intégrée de manière unique dans la plateforme Infinidat, et de la proposer à ses clients afin d’améliorer la cybersécurité du stockage pour renforcer la sécurité des entreprises et des fournisseurs de cloud.