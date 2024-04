Kyndryl étend sa collaboration avec EY

avril 2024 par Marc Jacob

Kyndryl annonce le renouvellement d’un accord de cinq ans avec Ernst & Young LLP (EY) pour continuer à gérer son environnement SAP, ainsi que pour fournir des services de modernisation et de sécurité pour les systèmes critiques qui soutiennent ses opérations d’audit et de conseil.

Ce travail s’appuie sur une collaboration de près de dix ans dans le cadre de laquelle Kyndryl a exécuté et géré les « workloads » SAP d’EY. EY s’appuiera également sur l’expérience de Kyndryl Consult pour analyser et optimiser ses processus SAP. Grâce aux conseils des experts de Kyndryl Consult, EY peut identifier de nouvelles performances qui soutiennent son environnement SAP actuel, ainsi que ses objectifs de croissance et de modernisation à plus long terme.

En outre, Kyndryl améliorera la cyber-résilience des opérations informatiques d’EY en renforçant la sécurité des « workloads », en assurant la continuité des services et en faisant évoluer la protection des données autour des transactions commerciales avec les clients d’EY. Kyndryl intégrera une nouvelle technologie de sécurité des points d’accès utilisant les principes de Zero Trust pour aider EY à se conformer aux normes d’audit changeantes et améliorer la protection contre les menaces de cybersécurité. Plus précisément, Kyndryl intègre une nouvelle technologie pour améliorer l’analyse des vulnérabilités en matière de sécurité, ainsi que l’intégration et l’exécution de nouveaux logiciels malveillants et de systèmes de vérification de l’identité.