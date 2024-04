Cohesity étend sa collaboration avec IBM

avril 2024 par Marc Jacob

Le dernier rapport sur le coût d’une violation de données d’IBM Security, révèle que le coût moyen mondial d’une violation de données en 2023 était de 4,45 millions de dollars, soit une augmentation de 15 % en 3 ans. Pour aider ses clients à y remédier, IBM a intégré les fonctionnalités de Cohesity à sa plateforme de cyber-résilience, IBM Storage Defender, renforçant ainsi leur capacité à rétablir leurs systèmes en cas de violation de données ou de cyberattaques.

La collaboration entre Cohesity et IBM intègre les solutions Cohesity Data Protect et Storage Defender d’IBM pour aider leurs clients communs à protéger, surveiller, gérer et récupérer leurs données. Cohesity DataProtect est une solution de sauvegarde et de restauration sécurisée et performante. Conçue pour protéger les données contre les cybermenaces sophistiquées, elle offre une protection complète, en phase avec les politiques internes, de toutes les sources de données cloud native, SaaS et traditionnelles de l’entreprise. Cohesity DataProtect fait converger les capacités de plusieurs solutions en une seule plate-forme multicloud déployée sur site ou en SaaS.

IBM Storage Defender tire parti des capacités d’IBM en matière d’Intelligence Artificielle (IA) et de détection des menaces multi-plateforme via une interface unique, permettant de protéger les données des entreprises contre les risques tels que les ransomwares, les erreurs humaines et le sabotage. A terme, la plateforme devrait inclure un coffre-fort cyber et des fonctionnalités de clean room avec des capacités de récupération automatisées conçues pour restaurer les données critiques en un temps considérablement réduit.