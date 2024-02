SPIE renouvelle sa collaboration avec Kyndryl

février 2024 par Marc Jacob

Partenaires depuis 2010, SPIE et Kyndryl étendent leur collaboration pour répondre aux ambitions stratégiques de transformation numérique responsable de SPIE. SPIE accompagne ses clients pour réussir la transition énergétique et une transformation numérique responsable. Elle joue un rôle majeur dans la transformation durable des villes et des territoires, la lutte contre le réchauffement climatique, la numérisation des services et le passage à l’industrie 4.0.

Kyndryl assure la gestion d’environnements informatiques sécurisés de SPIE sur son site de Montpellier et est sollicité pour des prestations de conseil en technologies, via Kyndryl Consult, le pôle Tech Consulting de l’entreprise, positionné notamment sur la sécurité, la data, le cloud et les réseaux de nouvelle génération.