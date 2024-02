Société Générale relève le défi de la transformation Cloud avec Devoteam

février 2024 par Marc Jacob

Le contexte

La Société Générale, une banque majeure fondée en 1864, compte 25 millions de clients et 117 000 collaborateurs dans 66 pays. En tant que leader européen des services financiers, elle privilégie une stratégie Cloud pour rester à la pointe technologique, favorisant l’innovation, la digitalisation, et la modernisation de son système d’information. Après une première migration vers son Cloud privé entre 2014 et 2020, la Société Générale accélère sa transformation Cloud pour devenir une banque avec l’un des SI les plus efficient d’Europe d’ici 2025, alignée sur son plan stratégique 2026. Elle s’associe à Devoteam, pure player de la transformation digitale et de l’adoption des plateformes Cloud, pour accompagner certains de ses DSI dans cette démarche. Une success story en perspective.

Les enjeux

En 2021, la Société Générale a entamé la deuxième phase de sa transformation Cloud, visant à migrer la moitié de ses applications vers un multi-Cloud hybride, combinant le Cloud public (AWS et Azure) et le Cloud privé de deuxième génération, automatisé et sécurisé. Cette transformation Cloud de plus de 2000 applications vise à optimiser considérablement les dépenses informatiques. Les avantages escomptés incluent une simplification des usages, une amélioration de la résilience, une augmentation de l’élasticité, un renforcement de l’agilité, une réduction du time-to-market, une amélioration de la sécurité, une optimisation des coûts d’infrastructure, et une attractivité accrue pour les métiers de l’informatique. Pour réussir cette opération d’envergure, la Société Générale a mobilisé ses sept Directions des Systèmes d’Information, notamment les DSI Corporate Functions Technologies (CFT) et Digital and Data Services (DDS).

« Pour Société Générale, la transformation cloud est un enjeu stratégique. Le groupe s’est ainsi fixé pour objectif de devenir la banque avec le meilleur niveau d’adoption du “cloud” en Europe d’ici 2025 », explique Jean-Pierre Brouste, Resp. du département Innovation Technologique et Opération (ITO) et RSSI des Directions Centrales de Société Générale.

La mise en oeuvre

CFT et DDS, dirigées respectivement par Nicolas Saint-Supéry et Julio Lopez, ont choisi Devoteam comme partenaire pour les accompagner de 2022 à 2025 dans leur transformation Cloud, baptisée "Advance To Cloud". L’objectif est d’initier le programme, garantir des choix technologiques judicieux, soutenir les équipes de Société Générale dans la migration des applications vers le Cloud, et assurer un transfert de savoir-faire pour l’autonomie post-opération. Devoteam a été sélectionné pour son approche pluridisciplinaire, ses partenariats avec AWS et Microsoft, son expérience dans de telles opérations et sa connaissance du contexte Société Générale. Le programme se déroule sous la supervision de Jean-Pierre Brouste, avec Olivier Guetienne et Victor Perez aux commandes des DSI, CFT et DDS.

Structuré en chantiers stratégiques, le programme bénéficie du soutien de Devoteam et couvre la transformation applicative, le financement et la conduite du changement qui s’assure de former et autonomiser les équipes de Société Générale en France, en Roumanie et en Inde. L’accent est mis sur la montée en compétence, le FinOps, la sécurité, et l’intégration d’experts Devoteam au sein des équipes pour accélérer la transformation applicative.

« En qualité de partenaire extérieur, Devoteam dispose de la neutralité nécessaire pour venir à bout des divergences intrinsèques aux écosystèmes décentralisés. De plus, Devoteam entretient des partenariats privilégiés avec l’ensemble des fournisseurs de services cloud de premier rang parmi lesquels AWS et Microsoft, les partenaires de Société Générale. Devoteam possède donc l’indépendance et l’expertise requises pour orienter le groupe vers les bons choix technologiques et architecturaux, mais aussi pour le guider dans leur mise en place. Grâce à leur parfaite connaissance des meilleures plateformes cloud du marché, les consultants de Devoteam vont en effet au-delà du simple « cloud advisory » : ils sont capables de déployer sur le terrain toutes les stratégies qu’ils conseillent », explique Valéry Horeaux, Consulting Director de Devoteam.

Les résultats

A date, la transformation Cloud des DSI CFT et DDS progresse avec succès :

• Plus de 200 transformations Cloud, dont un tiers en refactorisation pure et une part importante dans le Cloud public, sont en cours ou déjà réalisées ;

• Des économies significatives de coûts opérationnels sont constatées grâce au changement d’infrastructures et à la rigueur du FinOps ;

• Les équipes applicatives ont adopté un nouveau mindset Cloud-DevOps devenant plus compétentes et autonomes grâce au coaching et à la formation ;

• Un modèle opérationnel de responsabilités partagées, avec de nouveaux rôles tels que FinOps et DevOps, prépare CFT et DDS à opérer efficacement dans un environnement Cloud.

« Les DSI CFT et DDS peuvent d’ores et déjà percevoir les retombées positives de l’accompagnement sur-mesure et expert proposé par Devoteam. La migration des applications vers le cloud suit en effet son cours, portée par des collaborateurs pleinement engagés, et le retour des équipes impliquées dans la transformation cloud est déjà positif. Cette transformation engagée depuis plusieurs mois est un succès et enrichit nos compétences en termes de transformation Cloud », conclut Jean-Pierre Brouste, Sponsor du Programme Advance To Cloud, Resp. du département ITO et RSSI des Directions Centrales de Société Générale.

Comme le dit Gilles Camoin, Senior Vice Président du Groupe Devoteam, « le succès d’une telle transformation Cloud s’obtient en focalisant une équipe soudée mixant les talents des deux sociétés sur toutes les activités critiques d’un tel du programme ».