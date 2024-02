Déploiement des disques durs Toshiba MG Series dans les centres de données européens de NovoServe

février 2024 par Marc Jacob

« NovoServe a une mission. Nous souhaitons développer davantage Internet en tant que service en utilisant nos compétences et notre grande expérience. Cet état d’esprit correspond parfaitement à l’expertise de Toshiba en matière de solutions de stockage pour les entreprises. Ensemble, nous pouvons offrir à nos clients les meilleures solutions d’infrastructure en tant que service et de stockage. Le tout en nous concentrant sur l’innovation et la durabilité, et en nous efforçant de réduire notre empreinte écologique. » Herke Plantenga | CEO NovoServe

L’objectif initial de NovoServe est donc de se concentrer sur l’industrie IaaS et ses besoins en stockage de données dédié.

Pour se faire, l’entreprise a dû faire face à un défi principal : Assurer une fiabilité opérationnelle 365/12 et des services irréprochables pour les clients. Mais aussi harmonisez une grande capacité de stockage et des références hautes performances avec une rentabilité optimale.

Afin d’y parvenir, NovoServe a choisi de déployer les disques durs Toshiba MG-Series au format 3,5 pouces de haute capacité dans les centres de données européens de NovoServe

Outre une installation rapide et simple, les disques durs Toshiba se sont avérés fonctionner sans problème, avec un minimum de travaux d’entretien ou de remplacement requis. Des avantages particulièrement importants pour NovoServe en termes de capital et de coûts opérationnels.

UN SERVICE CLIENT PERFORMANT

En moins d’une décennie, NovoServe est devenu l’un des réseaux les plus vastes et les plus sophistiqués d’Europe. Le secret de cette réussite réside dans un service qui donne toujours la priorité au client. Des réseaux à faible latence, un trafic à volume élevé, des mesures de sécurité sur mesure et des accords de niveau de service, ainsi que – comme le dit Herke Plantenga – « un amour et une curiosité pour la technologie » sont essentiels pour l’équipe d’ingénieurs réseau experts de NovoServe.

Avec plus de 800 partenaires dans le monde, la société a déjà déployé plus de 7 000 serveurs nus dédiés pour divers secteurs allant de la publicité, des jeux et du streaming aux revendeurs et entreprises du secteur financier. L’utilisation de serveurs nus dans ces applications peut permettre de réduire les coûts et d’améliorer les performances, ainsi que d’améliorer la sécurité et le contrôle. « Les serveurs dédiés physiques sont intrinsèquement plus sûrs pour nos clients et cela, combiné à notre certification ISO 27001 et à nos fonctionnalités de sécurité intégrées, contribue à garantir que la solution est le meilleur produit qu’ils puissent acheter. » Pour les fintech et adtech en particulier, le respect des réglementations générales sur la protection des données est essentiel. Cela signifie qu’il est essentiel que les entreprises sachent par quels pays leurs données sont acheminées. Le réseau de NovoServe offre une conformité à toutes les lois et réglementations et nécessite des solutions de stockage de données extrêmement sécurisées et fiables.

PARTAGER LES MÊMES VALEURS COMMERCIALES

L’adaptation des centres de données existants pour qu’ils soient plus économes en énergie est une autre priorité pour NovoServe. Ici, le matériel polyvalent et les équipements haut de gamme jouent un rôle central dans la création d’architectures de serveur plus économes en énergie. Avec Toshiba, NovoServe a trouvé un partenaire qui place également la durabilité, la fiabilité, la robustesse et la performance au cœur de sa technologie.

Toshiba se distingue par sa technologie d’enregistrement de pointe et ses disques durs compacts, fiables et de grande capacité. La conception scellée à l’hélium permet des plateaux de disque plus fins, de sorte que les disques durs Toshiba de la série MG présentent une configuration innovante à 9 ou 10 disques. Cela permet des densités de stockage accrues.

À l’heure actuelle, les unités de format 3,5 pouces de la série MG offrent des capacités allant jusqu’à 22 To, avec des performances de transfert de données de 281 Mo/s et des vitesses de rotation des disques de 7 200 tr/min.

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE MOTEUR DE LA DURABILITÉ

Ces avancées technologiques - augmentation de la capacité, incorporation d’hélium, améliorations des têtes de lecture et d’écriture, etc. - ont toutes un point commun : une consommation électrique améliorée. Les watts par téraoctet (W/To) d’un disque dur d’entreprise classique ont été divisés par cinq, passant de 2,6 à 0,5 W/To, ce qui réduira considérablement l’énergie nécessaire pour alimenter les solutions de stockage de Toshiba.

APPRÉCIATION DE LA TECHNOLOGIE DES DEUX CÔTÉS

La fiabilité à long terme de la série MG, combinant un temps moyen de défaillance (MTTF) de 2,5 millions d’heures avec une faible consommation d’énergie (voir ci-dessus), offre des avantages significatifs aux clients en termes de coût total de possession (TCO). La longévité des disques durs contribue également à améliorer la durabilité, car moins de dispositifs de remplacement sont nécessaires au fil du temps. À l’avenir, l’adaptation des schémas de stockage RAID et SDS pourrait permettre d’utiliser des modes inactifs (qui existent déjà) pour obtenir des réductions encore plus spectaculaires de la consommation d’énergie.

Et il y a un autre avantage important. Le format de 3,5 pouces des disques durs Toshiba facilite leur intégration dans les baies de serveur NovoServe, optimisant ainsi l’espace limité des centres de données.

PARTENAIRES ÉGAUX - COLLABORATION FIABLE ET DE CONFIANCE

Toshiba est désormais devenu le fournisseur incontournable de NovoServe pour les composants de stockage de données. Il existe actuellement plus de 5 000 disques durs déployés dans les centres de données de NovoServe aux Pays-Bas et aux États-Unis.