Réponse aux incidents - Sopra Steria obtient la qualification PRIS de l’ANSSI

mars 2024 par Marc Jacob

Sopra Steria annonce être désormais qualifié Prestataire de Réponse aux Incidents de Sécurité par l’ANSSI, et ainsi intégrer le top 3 des entreprises françaises à bénéficier des 3 qualifications PRIS, PASSI et PDIS. Fort de cette nouvelle qualification, Sopra Steria renforce son offre de cybersécurité avec un programme de gestion 24/7 des incidents de sécurité majeurs. Cette nouvelle offre enrichit l’un des portefeuilles de services et de solutions les plus complets du marché.

Sopra Steria dévoile sa qualification en tant que Prestataire de Réponse aux Incidents de Sécurité (PRIS)* par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). Quelques jours après sa qualification de « leader » en matière de cyber résilience par le cabinet d’analystes NelsonHall, l’obtention de cette qualification renforce la reconnaissance de l’écosystème envers l’expertise avancée de Sopra Steria en matière de réponse à incidents. Cette annonce conforte l’entreprise dans son rôle de leader français et européen en matière de lutte contre les cybermenaces et de partenaire de choix pour les entreprises et les administrations les plus critiques.

Savoir répondre aux menaces

Fort de ses qualifications ANSSI et de son expérience dans les domaines du SOC et de la gestion de crise, Sopra Steria déploie un nouveau service de gestion 24/7 des incidents majeurs de sécurité. Ce service assure, d’une part, l’anticipation de la gestion des incidents avec l’organisation du client et d’autre part, l’investigation numérique et la réponse à incident avec une disponibilité continue. Il garantit une prise en charge rapide des besoins de qualification des incidents majeurs et le déclenchement du dispositif de gestion de crise pouvant faire appel à l’ensemble du portefeuille de services de prévention, de protection, de détection et de réponse de Sopra Steria.

L’approche de Sopra Steria se fonde sur quatre piliers :

Technologie – Des outils déployables à l’échelle pour l’investigation en profondeur et la réponse aux incidents.

Processus – Des processus éprouvés issus de retours d’expérience qui garantissent une gestion efficace des incidents, de leur déclenchement à leur résolution.

Compétences – Une équipe pluridisciplinaire de spécialistes certifiés mobilisable pour gérer chaque incident.

Engagement – Un service disponible 24/7 et un accompagnement complet à chaque étape du cycle de la gestion de crise.