Numeryx reçoit le label Ecovadis Bronze

février 2024 par Marc Jacob

Numeryx, un acteur européen de la transformation digitale des entreprises et de la cybersécurité, positionne la qualité et la RSE au centre de sa gouvernance et se voit décerner la certification Bronze d’Ecovadis. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de transformation et de structuration de l’entreprise qui vient de lancer la nouvelle étape de son plan de croissance.