Delinea renforce son équipe de direction avec la nomination de Kate Reed au poste de Chief Marketing Officer

février 2024 par Marc Jacob

Delinea annonce la nomination de Kate Reed en tant que Chief Marketing Officer (CMO). Avec plus de vingt ans d’expérience dans les domaines de la technologie et de la cybersécurité, Kate Reed prend la direction de toutes les fonctions et initiatives marketing et jouera un rôle essentiel dans le développement de la présence de Delinea à l’échelle mondiale.

Mme Reed a une expérience reconnue dans l’exécution de stratégies de mise sur le marché réussies et dans le renforcement de la reconnaissance de la marque à l’échelle mondiale. Elle a récemment occupé le poste de CMO chez Devo, un leader mondial de la journalisation d’entreprise et de l’analyse de la sécurité, et a également été CMO chez Syniti, un fournisseur de gestion de données d’entreprise. Kate Reed a également assuré divers postes de direction dans le domaine du marketing chez IBM pendant plus de 15 ans, notamment en tant que CMO pour la division cybersécurité d’IBM, d’une valeur de 2,5 milliards de dollars, où elle a dirigé une équipe mondiale de plus de 200 professionnels du marketing.