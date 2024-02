Acronis rejoint la Microsoft Intelligent Security Association (MISA)

février 2024 par Marc Jacob

Acronis devient membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), un écosystème d’éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et de fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP). Les entreprises membres de la MISA intègrent la technologie de sécurité de Microsoft à leurs solutions pour mieux lutter contre les menaces de cybersécurité toujours plus nombreuses.

Acronis plaide en faveur d’applications et de services nativement intégrés, aptes à stimuler la productivité et l’efficacité des fournisseurs de services. Acronis Cyber Protect Cloud est une solution intégrée de pointe qui réduit la complexité et offre une protection intégrée inégalée contre les cybermenaces en constante évolution. L’offre donne accès à tout l’écosystème Acronis, soit plus de 200 intégrations avec des fournisseurs tiers.

L’intégration entre Acronis Cyber Protect Cloud et Microsoft Intune permet aux partenaires de déployer des agents Acronis et d’appliquer des plans de protection à des groupes Microsoft Entra ID via Microsoft Intune, conformément aux meilleures pratiques de Microsoft. Les partenaires d’Acronis pourront explorer l’ensemble des intégrations proposées via le catalogue des partenaires MISA, ce qui facilitera la mise en place efficace d’un écosystème intégré.

La collaboration d’Acronis avec la MISA démontre la qualité de son intégration avec Microsoft Intune et témoigne d’un engagement à long terme dans la relation avec Microsoft.

La MISA promeut la collaboration étroite de ses membres en faveur de la sécurité des clients. L’association s’enrichit de l’expertise spécifique de chaque nouveau membre. En rejoignant cet écosystème, Acronis renforce encore son engagement en faveur de la cybersécurité.