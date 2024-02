commercetools annonce l’obtention de la conformité SOC2 Type II et de la certification HDS

février 2024 par Marc Jacob

commercetools annonce l’obtention de la conformité SOC2 Type II. Cette certification résulte d’un audit conforme aux normes de l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), qui atteste des pratiques, procédures et opérations de sécurité de l’information mises en œuvre par le leader du commerce numérique.

Les clients de commercetools, apprécient les technologies de pointe intégrées à ses solutions de commerce composable du fait de leur grande flexibilité, agilité et de la réduction significative du coût total de possession (TCO) à grande échelle. En tirant parti de la composabilité des solutions e-commerce de commercetools, les clients ont la possibilité de créer des configurations technologiques distinctes, et ce grâce au vaste réseau de partenaires ISV. Cela englobe une variété de fonctionnalités, allant de la recherche et la personnalisation aux Product Information Management (gestion de l’information produit) ou encore les Prestataires de Services de Paiement. Aujourd’hui, le besoin de confiance et de transparence dans les opérations est essentiel, notamment dans les processus et résultats de commercetools.

En plus du SOC2 Type II, commercetools a également obtenu la certification HDS, une exigence du Code de la santé publique Français pour la gestion des données de santé personnelles.

Se situant au cœur des infrastructures technologiques de premier plan, l’entreprise accorde une importance cruciale à la sécurité de l’information et place ce sujet au centre de sa stratégie. La plateforme est régulièrement soumise à des audits indépendants qui portent sur les contrôles de sécurité, la confidentialité et la conformité. Cette attention soutenue envers la conformité, les normes et les réglementations, contribue efficacement à aider les clients de commercetools à atteindre leurs objectifs en matière de régulation et de politique.

Le rapport SOC2 Type II couvre les critères de services de confiance pour la sécurité ainsi que des critères supplémentaires relatifs à la disponibilité, l’intégrité du traitement, la confidentialité ainsi qu’à la vie privée.